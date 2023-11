limon exprimir (1).jpg Trucos caseros: cómo exprimir el limón y sacarle todo el jugo.

Por eso, es importante obtener la mayor cantidad posible de jugo de limón. Para lograrlo, vas a necesitar un electrodoméstico que seguro tenés en casa: el microondas. Pero si no lo tenés, quedate porque te damos otro tip.

Cómo extraerle todo el jugo al limón al exprimirlo

El microondas es un electrodoméstico al que le damos múltiples usos en la actualidad. Ya no solo sirve para calentar alimentos, sino también para descongelar carnes o cocinar huevos, bizcochuelos, budines, etc. Lo que no sabías, es que es una herramienta muy práctica para extraerle el jugo al limón.

Pero te preguntarás ¿cómo hacerlo? En primer lugar, lavá tu cítrico con abundante agua y secalo totalmente con un trapo limpio. Luego, introducí el limón en el microondas y configuralo a un tiempo máximo de 1 minuto.

Finalmente, retiralo y dejá que se enfríe a temperatura ambiente por un total de 10 segundos. Cortalo por la mitad y exprimilo con las manos o con tu exprimidor manual.

Sin embargo, si no contás con un microondas en casa, podés realizar este mismo proceso pero en una olla con agua caliente, o bien dejar el limón en el horno precalentado durante 2 minutos.