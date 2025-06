Cómo evitar estafas: lo que debes hacer para reducir las llamadas spam

Si recibes llamadas de spam a diario y no encuentras la manera de acabar con esta molestia, debes saber que hay un truco eficaz que pocos conocen: no colgar la llamada. A pesar de que lo primero que solemos hacer al recibir una llamada comercial no deseada es cortar rápidamente, esta reacción podría estar alimentando la frecuencia de estos contactos no deseados.

¿Por qué evitar colgar bruscamente ante llamadas no deseadas?

Llamada spam (2).jpg

Los sistemas de llamadas automatizadas registran el comportamiento de los usuarios, acuden a sistemas de marcación automática para aumentar la eficiencia de su operación. Cuando estos sistemas reciben una respuesta humana (un “hola” seguido de un corte inmediato), interpretan que tu número está activo y en uso, por lo que lo clasifican como un objetivo para futuras llamadas.