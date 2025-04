Empresa gestora de ciudadanías denunciada por estafas admitió reclamos pero los minimizó

apellido ciudadania italiana pasaporte (1).jpg La mayoría de los supuestos damnificados por una gestora de ciudadanías gestionaba el pasaporte italiano.

Una damnificada denunció que la gestora lo único que hace es "vueltear"

Una mujer de nombre Eliana -prefirió no dar a conocer su apellido- contó su caso este miércoles en el programa Días Distintos de Radio Nihuil.

Entrevistada por Julián Imazio y con intervenciones de José Luis Verderico, explicó que "fui a la empresa International Liga por recomendación. Quería sacar turno para obtener la ciudadanía italiana para mí, mis hijos y mi nieta".

Eliana aseguró que "le pagué 1.350 dólares y la mujer que nos atendió se comprometió a traducir las actas de nacimiento y a encargarse de todo para obtener los turnos. Esto fue en agosto del 2024. Firmamos una especie de contrato por el que ella se comprometía a darnos informes periódicos sobre cómo avanzaba la gestión".

"Cuando llegó la primera fecha que se había estipulado -continuó- para el informe, no se contactó. Le envié mensajes y no respondió. Dos días después apareció y me dijo que me quedara tranquila, que los turnos estaban demorados pero antes de marzo del 2025 iban a salir", sumó en relación a la fecha límite que habían pactado.

Detalló luego que "yo quería completar el trámite antes de marzo porque mi hija menor cumplía 18 años ese mes y hasta esa edad el trámite de ciudadanía italiana es gratuito. Pero pasó el tiempo, el costo pasó de 300 euros a 600 euros y encima salió la nueva resolución de Italia de acotar la ciudadanía sólo a hijos o nietos de italianos y se vino todo abajo".

La mujer me vuelteaba, no me atendiía, iba a su casa y no estaba. Hasta que fui con un abogado. Entonces me dijo que me tranquilizara que ya salía el turno. Y nunca salió La mujer me vuelteaba, no me atendiía, iba a su casa y no estaba. Hasta que fui con un abogado. Entonces me dijo que me tranquilizara que ya salía el turno. Y nunca salió

Eliana también indicó que "le pedí que me devolviera el dinero, me dijo que sí y hasta ahora no pasó nada. Entonces organizó una reunión virtual y allí me desayuné que éramos 90 los damnificados y que hay gente que hace 5 años busca que le reintegren lo pagado".

La denunciante añadió que "el trámite no avanzaba porque hacía todo mal. Le rechazaban los papeles. Armé un grupo de Whatsapp y, seguro, ya somos seis lo que hicimos la denuncia en la Justicia".

Avión de Alitalia.jpg Muchos argentinos sueñan con volar a Italia.

Representante de la gestora dio su versión sobre las supuestas estafas

También en Radio Nihuil habló Irene (no dio su apellido) quien se presentó como "representante legal" de International Liga S.A.S.

La gestora aseguró que "hace más de 5 años que me dedico a este tipo de tramitaciones, recopilo documentación, a veces hago traducciones y gestiono no sólo ciudadanías para Italia, sino también España y Portugal".

Admitió además que "por tener un montón de trabajo, hubo demoras". También aceptó que no es traductora oficial pero adujo que hacía traducciones por haber nacido en Italia, hasta que "desde el Consulado de Italia comenzaron a exigir que ese trabajo lo deben hacer traductores con título".

Descartó Irene que fueran 90 los damnificados: "Sacan ese número de las 90 personas que participaron de la videollamada que convoqué. Pero de esos 90 había familiares, amigos... o sea, no todos eran perjudicados".

También aceptó que hubo gestiones mal hechas y las ajdudicó a una situación que no expicó de manera muy clara: "Fue una cuestión de organización interna. Hay un trasfondo por causas que ya estaban en la Justicia relacionadas con una estafa societaria anterior a este problema. Esto generó desorganización".

Finalmente estimó que "los damnificados no llegan a 10 o a 15. Las denuncias van a ser revisadas por el equipo de abogados de la empresa. Ahora veremos quiénes quieren que sigamos adelante con las misiones encomendadas y quiénes quieren el reintegro del dinero para lo cual ya les envié formularios para que los llenen".