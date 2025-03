Restricción de la Ciudadanía italiana: adelantaron que el consulado no se va de la provincia

ciudadanía italiana.jpg El gobierno italiano de Giorgia Meloni decidió restringir la obtención de la Ciudadanía italiana y limitarla a los hijos y nietos de italianos.

Qué limitaciones agregará Italia a la obtención e la ciudadanía

La presidenta de Italia Giorgia Meloni, emitió una normativa a través de la cual los que podrán tramitar la Ciudadanía italiana serán los extranjeros que tengan padres o abuelos italianos, es decir, los descendientes de primera y segunda generación. Ya no correrá más para los descendientes de tercera y cuarta generación.

Además, el trámite solo podrá realizarse a través de la cancillería italiana y no de los consulados ubicados en las provincias. Por este motivo se esparció el rumor de que los consulados ya no funcionarían, pero en cuanto a esta posibilidad, en cónsul D'Agosto adelantó que no ocurrirá, al menos no inmediatamente.

Esta medida será implementada inmediatamente ocurra la publicación de la norma, pero vendrá otra etapa: la de exigir a los ciudadanos italianos que no residan en este país, que demuestren vínculos reales con Italia, por ejemplo, ejerciendo el derecho a votar. Esto será obligatorio por lo menos una vez cada 25 años.

Los motivos por los cuales el gobierno italiano acotó la ciudadanía

Antoni Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, manifestó que si bien la ley de Ius Sanguinis -derecho de sangre- seguirá existiendo y los descendientes de primera y segunda generación que podrán continuar tramitando la ciudadanía, las limitaciones para obtener el pasaporte tienen que ver con evitar situaciones de abuso y comercialización de este documento.

En Argentina, más de 30.000 personas ya realizaron la Ciudadanía italiana y otros miles se encuentran en proceso de concretarlo. A estos les afectará directamente la medida del actual gobierno italiano.

Qué función tendrá el consulado si ya no puede tramitarse la ciudadanía

La función del consultado será la de atender los requerimientos de los ciudadanos italianos en la ciudad en la que se encuentren instaladas sus dependencias.

Pero la centralización del trámite de la Ciudadanía italiana tiene que ver con que se realizarán muchos menos pasaportes que los que se otorgan en la actualidad.