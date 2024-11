escribir a mano.jpg

Grafología: ¿Cómo es una persona insegura, según la psicología?

Antes de analizar cómo es la escritura de una persona insegura, se debe entender como son. Según el blog prado psicólogos, la persona con inseguridad no tiene confianza en su propia valía y habilidades. Normalmente, un individuo con inseguridad suele tener baja autoestima, aunque, ser inseguro no significa no sentirse estable o cómodo en ninguna situación. La inseguridad se puede circunscribir a un área de nuestra vida y sentirnos seguros en las demás.

Las características más comunes de las personas inseguras son:

Sentimiento de vulnerabilidad o sentirse amenazado por otras personas

Enfados constantes

Celos y envidias de los demás

Estar a la defensiva y ser muy susceptible a las críticas

Baja autoestima

Persona insegura.jpg

Cómo escribe una persona insegura, según la grafología

Según el sitio especializado writechoice.co.in, existen cinco características en la escritura manuscrita que pueden indicar si una persona es insegura o no. A continuación, se detallan cada uno de estos indicadores de la grafología:

Presión baja al escribir: Cuando una persona escribe con poca presión, esto puede ser un signo de timidez o miedo ante situaciones o personas nuevas . Quienes escriben de esta manera suelen basar su autovaloración en cómo los perciben los demás y buscan constantemente su aprobación.

escribe con poca presión, esto puede ser un signo de timidez o miedo ante situaciones o . Quienes escriben de esta manera suelen basar su autovaloración en cómo los perciben los demás y buscan constantemente su aprobación. Óvalos estrechos: Otro aspecto al que se refiere la grafología es la forma de las letras "a" y "o" en cursiva. Si estas letras aparecen delgadas y alargadas, en lugar de anchas y redondeadas, puede señalar que la persona tiene dificultades para abrirse a los demás y formar conexiones sociales.

