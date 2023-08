Cómo calcular si estoy en mi peso ideal, según mi altura.

mujer abdominales.jpeg Cómo saber si estoy en mi peso ideal, a partir del Índice de Masa Corporal.

Sin embargo, el sobrepeso o la obesidad no siempre significan el llevar una vida sedentaria, sino que muchas veces se debe a enfermedades hormonales, como el hipotiroidismo, que disparan la secreción de hormonas. Por esta razón, es muy importante consultar con un médico para poder tener un diagnóstico más específico.

¿Cómo calcular mi Índice de Masa Corporar para conocer mi peso ideal?

Cabe destacar que no todos tienen la misma constitución (depende del sexo, altura, edad, genética y masa corporal) y que una misma persona no pesa igual cada día. Por esta razón, el peso saludable no es una cifra concreta sino un intervalo de kilos.

caminar_perder_peso.jpg El peso ideal de una persona depende de su constitución, por lo que hay un intervalo de kilos.

Una vez que se conoce ese intervalo, se debe procurar no sobrepasarlo ya que, de lo contrario, estarías apuntando a un problema de sobrepeso (que llevado al extremo puede acabar en la obesidad mórbida). Si el peso estuviera por debajo, estaría relacionado a un problema de bajo peso causado por la desnutrición o problemas físicos y/o psicológicos.

Una de las maneras más sencillas para calcular el peso ideal es a través del Índice de Masa Corporal (IMC). Este índice, ideado por el matemático belga Adolphe Quetelet, es el resultado de una fórmula que relaciona el peso de una persona con su estatura: IMC= Peso en Kilos/ Altura en metros al cuadrado.

Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos y mide 1,70 metros, su IMC será su peso en kilos dividido por la altura en metros al cuadrado. La ecuación quedaría de la siguiente manera: su peso (70 kilos) dividido por su altura (1,70 metros) al cuadrado (1,70x1,70)= 2,89; es decir, 70 kilos dividido por 2,89= a 24,22. Por lo tanto, su IMC es 24,22.

Rangos de IMC

hombre saludable.webp El peso saludable está en el rango de IMC entre 18,5 y 24,9.

Según la OMS, el peso saludable de una persona es el que corresponde a un IMC entre 18,5 y 24,9. Por debajo de un IMC de 18,5, la persona estaría delgada. Entre el 25 y el 27,5, se hablaría de sobrepeso leve.

Mientras que si el IMC fluctúa entre el 27,5 y el 30, sería un sobrepeso moderado. Si es superior a los 30, se habalría de obesidad.

¿Cuál es mi peso ideal, según mi altura?

Si soy mujer:

1.45 m. Tu peso ideal es entre 45 y 59 kg.

1.52 m. Tu peso ideal es entre 47 y 62 kg.

1.60 m. Tu peso ideal es entre 50 y 67 kg.

1.65. Tu peso ideal es entre 53 y 71 kg.

+1.70. Tu peso ideal debe ser mayor a 53 kg.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo controlar las 7 hormonas que pueden hacerte engordar

Si soy hombre: