Cómo ahorrar hasta $35.000 en supermercados con los descuentos de ANSES en abril

En un mes marcado por el reciente aumento del 2,9% en los haberes mínimos (que sitúa la jubilación base en los $439.600), cuidar cada peso se ha vuelto un deporte nacional. La buena noticia es que el programa Beneficios ANSES se renovó y se amplió para este abril de 2026, permitiendo que millones de personas accedan a reintegros automáticos que, bien aprovechados, pueden sumar un ahorro de hasta $35.000 mensuales en algunos supermercados.
La "llave" del ahorro: Cómo funciona el reintegro automático
El sistema es más simple de lo que muchos creen: no necesitás cupones, ni trámites, ni avisar al cajero. La clave es pagar la compra con la tarjeta de débito donde recibís tu prestación de ANSES.
- El beneficio base: 10% de reintegro en comercios adheridos. Este puede ser superior, según el supermercado.
- Plazo de devolución: El dinero se acredita en tu cuenta bancaria de forma automática dentro de las 72 horas hábiles.
- Para tener en cuenta: El descuento aplica principalmente los días lunes, aunque muchas cadenas han extendido sus propios beneficios para otros días de la semana.
¿Dónde comprar? El mapa de descuentos en las grandes cadenas
Para llegar al tope de $35.000 de ahorro mensual, es fundamental saber qué día y en qué lugar conviene llenar el carrito:
1. Carrefour: El tope más alto
La cadena francesa sigue siendo la aliada principal de los mayores de 60 años. Ofrece un 10% de descuento de lunes a jueves. Lo más destacado es su límite de devolución, que este mes permite un ahorro acumulado de hasta $35.000 según el volumen de compra y el formato de la sucursal (Hiper o Market).
2. Jumbo, Disco y Vea: Martes de jubilados
Si sos jubilado o pensionado, los martes son tus días. Estas cadenas activan un 25% de ahorro en compras presenciales. Combinando esto con el reintegro de ANSES, el ahorro por cuenta puede alcanzar los $25.000 mensuales.
3. ChangoMás y Supermercados Día
- Día: Mantiene el 10% los lunes, pero si pagás con billeteras como Cuenta DNI o BNA+ los miércoles o jueves, podés potenciar el reintegro con los topes semanales de cada banco (hasta $5.000 extra por semana).
- ChangoMás: Ofrece descuentos constantes con límites de hasta $15.000 de ahorro mensual acumulado.
¿Quiénes pueden usar estos descuentos en abril?
El programa no es solo para jubilados. También alcanza a:
- Titulares de AUH y AUE.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de Asignaciones Familiares y plan Progresar.
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo.