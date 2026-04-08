Cómo ahorrar hasta $35.000 en supermercados con los descuentos de ANSES en abril

1. Carrefour: El tope más alto

La cadena francesa sigue siendo la aliada principal de los mayores de 60 años. Ofrece un 10% de descuento de lunes a jueves. Lo más destacado es su límite de devolución, que este mes permite un ahorro acumulado de hasta $35.000 según el volumen de compra y el formato de la sucursal (Hiper o Market).

2. Jumbo, Disco y Vea: Martes de jubilados

Si sos jubilado o pensionado, los martes son tus días. Estas cadenas activan un 25% de ahorro en compras presenciales. Combinando esto con el reintegro de ANSES, el ahorro por cuenta puede alcanzar los $25.000 mensuales.

3. ChangoMás y Supermercados Día

Día: Mantiene el 10% los lunes, pero si pagás con billeteras como Cuenta DNI o BNA+ los miércoles o jueves, podés potenciar el reintegro con los topes semanales de cada banco (hasta $5.000 extra por semana).

Mantiene el 10% los lunes, pero si pagás con billeteras como o los miércoles o jueves, podés potenciar el reintegro con los topes semanales de cada banco (hasta $5.000 extra por semana). ChangoMás: Ofrece descuentos constantes con límites de hasta $15.000 de ahorro mensual acumulado.

¿Quiénes pueden usar estos descuentos en abril?

El programa no es solo para jubilados. También alcanza a:

Titulares de AUH y AUE .

y . Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Titulares de Asignaciones Familiares y plan Progresar .

y plan . Personas que cobran la Prestación por Desempleo.