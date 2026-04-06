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Calendario de pagos ANSES abril 2026: ¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión?

ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados y pensionados en abril, cómo así también el monto que se les acreditará

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Calendario de pagos ANSES abril 2026: ¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión?

Calendario de pagos ANSES abril 2026: ¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. Este mes, los haberes llegan con una actualización del 2,9%, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, sumado a la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben la mínima.

¿Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026?

Con el último ajuste por movilidad, los montos de los jubilados y pensionados quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación Mínima: $380.319,31 (alcanza los $450.319,31 sumando el bono de $70.000).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52.
  • Jubilación Máxima: $2.559.188,80.
anses, jubilados (4)

Cronograma de pagos ANSES: Abril 2026

Los pagos de ANSES a jubilados y pensionados se dividen según el tipo de beneficio y el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

1. Jubilados que NO superan el haber mínimo

Las fechas para quienes cobran la mínima inician el 10 de abril:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

2. Jubilados que SUPERAN el haber mínimo

Para aquellos con ingresos superiores a la mínima, el calendario es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
jubilados, anses (4)

3. Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Cómo consultar el recibo de sueldo y lugar de cobro

Para verificar el monto exacto con los descuentos y asignaciones correspondientes, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES.

Pasos para la consulta:

  • Ingresar a anses.gob.ar.
  • Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección "Jubilaciones y Pensiones".
  • Seleccionar "Consultar recibo de haberes".

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