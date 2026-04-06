Calendario de pagos ANSES abril 2026: ¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. Este mes, los haberes llegan con una actualización del 2,9%, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, sumado a la continuidad del bono extraordinario para quienes perciben la mínima.
¿Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026?
Con el último ajuste por movilidad, los montos de los jubilados y pensionados quedaron definidos de la siguiente manera:
- Jubilación Mínima: $380.319,31 (alcanza los $450.319,31 sumando el bono de $70.000).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52.
- Jubilación Máxima: $2.559.188,80.
Cronograma de pagos ANSES: Abril 2026
Los pagos de ANSES a jubilados y pensionados se dividen según el tipo de beneficio y el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
1. Jubilados que NO superan el haber mínimo
Las fechas para quienes cobran la mínima inician el 10 de abril:
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
2. Jubilados que SUPERAN el haber mínimo
Para aquellos con ingresos superiores a la mínima, el calendario es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
3. Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Cómo consultar el recibo de sueldo y lugar de cobro
Para verificar el monto exacto con los descuentos y asignaciones correspondientes, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES.
Pasos para la consulta:
- Ingresar a anses.gob.ar.
- Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección "Jubilaciones y Pensiones".
- Seleccionar "Consultar recibo de haberes".
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