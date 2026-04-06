Calendario de pagos ANSES abril 2026: ¿Cuándo cobro mi jubilación y pensión?

¿Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026?

Con el último ajuste por movilidad, los montos de los jubilados y pensionados quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $380.319,31 (alcanza los $450.319,31 sumando el bono de $70.000).

$380.319,31 (alcanza los sumando el bono de $70.000). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45.

$304.255,45. Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52.

$266.223,52. Jubilación Máxima: $2.559.188,80.

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Cronograma de pagos ANSES: Abril 2026

Los pagos de ANSES a jubilados y pensionados se dividen según el tipo de beneficio y el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).