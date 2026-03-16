Beneficios ANSES: Cómo ahorrar hasta $35.000 en supermercados y farmacias este mes

Con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, este programa de ANSES es clave para maximizar los descuentos y alcanzar reintegros que pueden sumar hasta $35.000 mensuales.
Si sos beneficiario de alguna prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, esta guía te detalla cómo aprovechar las promociones vigentes en las principales cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Día, Jumbo y ChangoMás.
¿Qué son los Beneficios ANSES y quiénes pueden acceder?
El programa de ANSES está dirigido a jubilados y pensionados. Consiste en un esquema de reintegros del 10% en las compras realizadas con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes. El sistema es automático: al pagar en los comercios adheridos, el beneficio se activa sin necesidad de trámites previos.
Pueden acceder:
- Jubilados y pensionados.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de Asignaciones Familiares y Progresar.
Descuentos en Supermercados: Días y Topes de Reintegro
Para este mes de marzo, las cadenas más importantes han reforzado sus ofertas, permitiendo incluso combinar el 10% de ANSES con promociones bancarias.
1. Jumbo, Disco y Vea
Estas cadenas ofrecen uno de los beneficios más atractivos. Además del descuento base de ANSES, los días martes se activa un 25% de ahorro en compras presenciales para jubilados y pensionados. El tope de reintegro en estas cadenas puede alcanzar los $25.000 por cuenta.
2. Carrefour
La cadena francesa mantiene su programa para mayores de 60 años con un 10% de descuento de lunes a viernes. Lo más destacado es su tope de devolución, que se ubica entre los más altos del mercado, permitiendo ahorrar hasta $35.000 al mes dependiendo del volumen de compra y la sucursal (Hiper, Market o Express).
3. Supermercados Día y ChangoMás
En Día, el beneficio del 10% suele concentrarse los días lunes, pero se potencia los miércoles y jueves si se utiliza junto a billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+. Por su parte, ChangoMás ofrece descuentos constantes durante toda la semana, con límites que rondan los $15.000 mensuales de ahorro acumulado.
El rol de los bancos: Potenciá tu ahorro con ANSES
La clave para llegar al máximo de $35.000 de devolución reside en la "estrategia de acumulación". Muchos bancos ofrecen reintegros extra:
- Banco Nación (BNA+ / MODO): 5% de descuento adicional en cadenas como Coto, Carrefour y ChangoMás.
- Banco Provincia (Cuenta DNI): Ofrece reintegros semanales de hasta $5.000 en supermercados adheridos los días miércoles y jueves.
- Banco Supervielle: Mantiene beneficios los martes del 20% en supermercados y hasta un 50% en farmacias.
Consejos para no perder el beneficio de ANSES
Para asegurar el reintegro, es fundamental:
- Pagar siempre con la tarjeta de débito asociada al cobro de ANSES.
- Consultar los topes: Cada banco y supermercado tiene un límite mensual o semanal.
- Verificar comercios cercanos: Podés consultar el listado completo de los 12.000 puntos de venta en la web oficial de ANSES, filtrando por provincia y localidad (disponible para Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y todo el territorio nacional).