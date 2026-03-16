Beneficios ANSES: Cómo ahorrar hasta $35.000 en supermercados y farmacias este mes

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¿Qué son los Beneficios ANSES y quiénes pueden acceder?

El programa de ANSES está dirigido a jubilados y pensionados. Consiste en un esquema de reintegros del 10% en las compras realizadas con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes. El sistema es automático: al pagar en los comercios adheridos, el beneficio se activa sin necesidad de trámites previos.

Pueden acceder:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de Asignaciones Familiares y Progresar.

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Descuentos en Supermercados: Días y Topes de Reintegro

Para este mes de marzo, las cadenas más importantes han reforzado sus ofertas, permitiendo incluso combinar el 10% de ANSES con promociones bancarias.

1. Jumbo, Disco y Vea

Estas cadenas ofrecen uno de los beneficios más atractivos. Además del descuento base de ANSES, los días martes se activa un 25% de ahorro en compras presenciales para jubilados y pensionados. El tope de reintegro en estas cadenas puede alcanzar los $25.000 por cuenta.

2. Carrefour

La cadena francesa mantiene su programa para mayores de 60 años con un 10% de descuento de lunes a viernes. Lo más destacado es su tope de devolución, que se ubica entre los más altos del mercado, permitiendo ahorrar hasta $35.000 al mes dependiendo del volumen de compra y la sucursal (Hiper, Market o Express).

3. Supermercados Día y ChangoMás

En Día, el beneficio del 10% suele concentrarse los días lunes, pero se potencia los miércoles y jueves si se utiliza junto a billeteras virtuales como Cuenta DNI o BNA+. Por su parte, ChangoMás ofrece descuentos constantes durante toda la semana, con límites que rondan los $15.000 mensuales de ahorro acumulado.

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El rol de los bancos: Potenciá tu ahorro con ANSES

La clave para llegar al máximo de $35.000 de devolución reside en la "estrategia de acumulación". Muchos bancos ofrecen reintegros extra:

Banco Nación (BNA+ / MODO): 5% de descuento adicional en cadenas como Coto, Carrefour y ChangoMás.

5% de descuento adicional en cadenas como Coto, Carrefour y ChangoMás. Banco Provincia (Cuenta DNI): Ofrece reintegros semanales de hasta $5.000 en supermercados adheridos los días miércoles y jueves.

Ofrece reintegros semanales de hasta $5.000 en supermercados adheridos los días miércoles y jueves. Banco Supervielle: Mantiene beneficios los martes del 20% en supermercados y hasta un 50% en farmacias.

Consejos para no perder el beneficio de ANSES

Para asegurar el reintegro, es fundamental:

Pagar siempre con la tarjeta de débito asociada al cobro de ANSES.

asociada al cobro de ANSES. Consultar los topes: Cada banco y supermercado tiene un límite mensual o semanal.

Cada banco y supermercado tiene un límite mensual o semanal. Verificar comercios cercanos: Podés consultar el listado completo de los 12.000 puntos de venta en la web oficial de ANSES, filtrando por provincia y localidad (disponible para Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y todo el territorio nacional).