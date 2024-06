Científico alertó que existe riesgo de avalanchas luego de las grandes nevadas de la última semana

►TE PUEDE INTERESAR: Por las fuertes nevadas evacuaron turistas en Punta de Vacas y auxiliaron camioneros en Uspallata



alta montaña paso cristo redentor nieve nevada 5.jpg Las nevadas fuertes comenzaron cerca del 12 de junio y según los pronósticos se mantendrán hasta el comienzo de la próxima semana. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El investigador señaló que "después de los años Niño, el 60% de las veces viene un año Niña, que en esta zona está más asociada con sequía, así que esperamos que la segunda mitad del invierno sea relativamente seco y por eso es tan importante que la primera parte del invierno tenga un par de nevadas como ahora".

Sostuvo que diferentes pronósticos marcan nevadas fuertes para este viernes y hasta comienzo de la próxima semana, lo que seguirá acumulando nieve y probablemente se mantengan las rutas cortadas.

Riesgos de avalanchas por las nevadas en Mendoza

Pierre Pitte precisó que el nivel 5 es cuando existe riesgo máximo de avalanchas en la montaña. "Hasta el nivel 2 o 3 se hacen actividades con cierta precaución y a partir del 4 o 5 el riesgo es muy elevado y se recomienda no salir a la montaña", añadió.

Describió que las avalanchas tienen que ver con las capas de nieve que se acumulan en una montaña en las diferentes nevadas. "Cuando hay nieve en la cordillera no hay una capa uniforme, sino que son distintas capas que representan los distintos eventos de nevadas. Entre ellas no tienen mucha cohesión, no están completamente adheridas unas con otras, entonces una capa se puede deslizar con respecto a la otra y ahí es cuando se produce la avalancha".

En concreto "se trata del movimiento en masa de una cantidad de nieve depositada en la montaña".

alta montaña paso cristo redentor nieve nevada 3.jpg Las avalanchas se producen por la acumulación de capas de nieve de diferentes nevadas, lo que hace que el terreno sea inestable. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"El momento crítico de las avalanchas es inmediatamente después de que se producen las nevadas, porque se asientan sobre una capa de nieve más dura y eso es un plano de debilidad que hace que la nieve se pueda deslizar. Con el tiempo las capas de nieve se modifican, se compactan y se vuelve más homogéneas", detalló el especialista.

Pitte apuntó que "el factor principal que dispara las avalanchas es la actividad humana, cuando la gente circula por la montaña, tanto esquiadores o montañistas. Casi el 90% de las veces que hay accidentes es por la gente".

Dijo que cuando usan máquinas pesadas para despejar una ruta "se hace un corte en el manto níveo y toda esa nieve que está en la ladera por encima del lugar donde se trabaja puede desestabilizarse. Son las actividades de las personas muchas veces las que van a disparar las avalanchas y por eso los días inmediatamente posteriores a las nevadas grandes es cuando el riego de avalancha es mayor".

alta montaña paso cristo redentor nieve nevada.jpg La limpieza de la calzada con máquinas pesadas puede provocar avalanchas. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Además, especificó que el riesgo máximo de avalanchas está en las laderas que tienen pendientes medias de entre 30 y 40 grados, porque se combina con bastante acumulación de nieve y una pendiente que facilita que la nieve se movilice. "En pendientes de 80 o 90 grados no se acumula mucha nieve y en zonas planas de 15 o 20 grados la nieve no se va a mover", sumó.

Indicadores de inestabilidad y posibles avalanchas

Cuando se producen varias nevadas como las de los últimos días dejan mucha acumulación sobre el terreno. En algunos sectores hubo más de un metro y este fin de semana se esperan entre 50 centímetros y un metro más de nieve. En esos sitios se realizan tests de estabilidad del manto nival.

"Se hace un corte vertical o un pozo en la nieve y se evalúa la estabilidad comprobando qué tan pegada está una capa de la otra moviendo el manto. Cuando cede se ve la debilidad que hay entre algunas de esas capas", detalló el investigador del Ianigla.

Sostuvo que otro indicador "es cuando hay cambios fuertes de temperatura, lo que hace que en vez de ser un manto uniforme y consolidado, sean capas más o menos desacopladas unas de otras y el riesgo es grande".

alta montaña paso cristo redentor nieve nevada 2.jpg Para comprobar el nivel del riesgo de avalanchas se hace un corte o un pozo en el manto níveo para evaluar las capas. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Para hacer estas pruebas, la persona hace una intervención puntual y no circula por toda una ladera como un esquiador, por lo que el riesgo en ese momento sería mínimo. "Las pruebas se hacen en la base donde está la ladera de la montaña con riesgo de avalancha. Si van a pasar con máquinas, el corte se hace en la cota a la elevación donde se va a trabajar, o en el lugar donde haya una acumulación importante", sumó.

La presencia de otras avalanchas en el terreno también son otro indicador clave que el lugar todavía está inestable. También cuando una persona camina y la nieve se hunde debajo de sus pies, o cuando se observan grietas o cornisas por encima del área donde alguien puede circular. "Son zonas que hay que evitar", resaltó.

Manejo de avalanchas en la cordillera

El doctor en Ciencias Geológicas manifestó que muchas veces lo mejor es el manejo de avalanchas de manera artificial, que se realizan con explosivos para hacer una detonación controlada inmediatamente después de una nevada y cuando no hay personas cerca para evitar un riesgo mayor.

"Muchas veces los centros de esquí tienen patrullas que identifican los lugares donde están las posibles avalanchas y las disparan. Ese manejo de avalanchas muchas veces también se hace en la ruta 7", señaló Pierre Pitte.

alta montaña paso cristo redentor nieve nevada 6.jpg El Ejército Argentino realiza detonaciones controladas en sectores donde hay riesgos de avalanchas en la Ruta 7. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Contó que en esos casos el personal del Ejército Argentino "a veces hace detonaciones controladas en zonas donde hay canales de avalanchas para purgar esas zonas de acumulación y largarlas de forma controlada. Son lugares que tienen más acumulación de lo normal después de la nevada y hacen que la nieve vaya de la zona alta de la montaña a la más baja y queda depositada en un lugar donde no es riesgoso para nadie".

Recalcó que esta técnica es utilizada en el centro de esquí de Las Leñas donde "tienen un gran de manejo de avalanchas y tienen varios dispositivos para hacerlas detonar de manera controlada cuando el lugar está cerrado y no hay esquiadores".