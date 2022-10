Chila Pérez, la mendocina que se prepara para correr la maratón más desafiante del mundo

chila perez 6.jpg Chila Pérez se destacó en la carrera de Andorra, España, y también en la UTMB, en Francia. Foto: Instagram @chilates

Gracias a este resultado, pudo ir a otra carrera, que es el sueño de todo maratonista, la Ultra Trail de Mont Blanc, en Francia, que se realizó a fines de agosto pasado. Chila, quien desprende una fortaleza increíble, recorrió 178 kilómetros en 31 horas. Quedó en el 5º lugar en su categoría y en el puesto 18 en la general de mujeres.

"Este año me llevó a que despegue. Después de la carrera de Andorra me quedé tres meses en Europa hasta la UTMB. Mi hijo más chico me fue a visitar y fue un gran apoyo. Para la carrera fueron mi mamá, mi hermano y mi hermana que me asistieron, y fue una experiencia muy linda", expresó Chila con su enorme sonrisa que la caracteriza.

chila perez 7.jpg Chila Pérez es mendocina, vive en Luján y tiene dos hijos. Sigue sus sueños y asegura que ella no tiene techo. Foto: Instagram @chilates

"Me sentí re bien, muy bien. Me sentí muy fuerte, muy conectada con mi cuerpo. Fueron 31 horas en las que solo paraba en los puestos de hidratación. Mi familia me asistió en cinco puestos porque me llevaban la comida, ya que no como nada de lo que dan en esas carreras", detalló la mendocina de 43 años, y explicó que su alimentación es a base de huevo, palta, pollo, frutillas, y no come nada harinas.

Se trata de la misma maratón que corrió el juez Sebastián Sarmiento, pero que a 500 metros del final se desmayó tras sufrir un grave problema renal que lo dejó 10 días internado en terapia intensiva, hasta que se recuperó y pudo regresar a Mendoza.

La carrera más desafiante en Tailandia

Luego de la carrera en Francia, Chila recibió un inesperado, pero soñado, llamado. La convocaron para formar parte de los 42 deportistas argentinos que representarán el país en el Mundial de Ultra Trail de Tailandia en noviembre. "Mi familia me miraba y no entendía nada porque yo lloraba con una emoción increíble mientras hablaba por teléfono", recordó la ultramaratonista.

chila perez 8.jpg Facundo, de 20 años, es el hijo mayor de la Chila Pérez. Foto: Instagram @chilate

"No me lo esperaba, pero siempre lo deseé. Hace unos meses, mientras tomaba un café con mi hijo más grande, le dije: '¿Sabes qué? Algo que me encantaría es pertenecer al equipo del Mundial de Ultra Trail', ese era mi objetivo", afirmó. "No lo dimensiono, ni ahí. Estuve hablando mucho este fin de semana con mi hijo y con amigos, y creo que es algo inconsciente, que no quiero dimensionarlo".

El Mundial se realizará en la ciudad de Chiang Mai del 3 al 6 de noviembre y es la primera vez que se correrán cinco modalidades diferentes en forma simultánea. De los 42 argentinos que participarán, solo cuatro mujeres y cuatro hombres correrán la modalidad Ultra Trail en la que deberán recorrer 80 kilómetros.

Chiang Mai significa "Nueva Ciudad" y es el principal centro cultural del Norte de Tailandia, y la segunda ciudad más grande. Está ubicada a 700 kilómetros al Norte de Bangkok, rodeada de algunas de las montañas más altas del país. En la parte más antigua de la ciudad se mantienen vestigios de murallas y fosos de la época en la que fue un centro cultural y religioso. Además, tiene 300 templos budistas de los siglos XIV y XV.

juan manuel sanchez, tomas lifona, ailin funes.jpg Juan Manuel Sánchez, Tomás Lifona, y Ailín Funes son los tres mendocinos de la selección argentina de trail que irán al mundial de Tailandia. Fuente: Instagram @juanmasanchez0, @tomi_lifona y @funes_ailin

Dentro de la selección argentina de Trail participarán otros tres mendocinos: Tomás Lifona, Ailín Funes, y Juan Manuel Sánchez, quienes correrán diferentes modalidades. El problema para ellos, y para muchos de los atletas que integran el equipo, es que deben costear sus pasajes, que rondan en $800.000, comida, alojamiento y demás gastos, y piden por las redes sociales la colaboración de todos para hacer frente a estos gastos y no quedarse afuera.

Por esto mismo, Chila adelantó que hará algunos sorteos y será a través de su cuenta de Instagram @chilates, con el fin de recaudar algo de dinero.

La Subsecretaría de Deportes de Mendoza les dio un apoyo económico a los cuatro mendocinos para colaborar con su viaje a Tailandia, pero aseguraron que desde la Nación ni siquiera los tienen en cuenta.

Quién es Chila Pérez

"Siempre fui deportista, desde chiquita. Mi mamá me hizo socia del Club Mendoza, yo tenía mucha energía y en el club era muy feliz, era un ambiente muy sano, hice muchos amigos, a mi hermana del alma la conocí ahí, y también tengo un amigo de esa época", relató Chila quien jugaba al tenis y recuerda a sus profesores, quienes, junto a sus padres, le inculcaron el amor por la vida deportiva.

chila perez 3.jpg Chila empezó con el deporte desde chica. Jugaba al tenis y le encantaba correr. Foto: Instagram @chilates

Luego empezó a correr, estudió Educación Física, viajó a Buenos Aires donde hizo muchos cursos de pilates y fue una de las pioneras en Mendoza en dar clases en ese método de gimnasia. "Como me dicen Chila y daba pilates, le puse Chilates", contó y detalló que durante muchos años también dio clases de caño.

"Hasta que un día, en el lugar donde daba clases necesitaban el local, y me pregunté '¿qué hago ahora?'. Agarré a las alumnas y las empecé a llevar al Parque. Como yo siempre corrí, se lo empecé a inculcar a mis alumnas y empezamos a correr", detalló.

Primero corría en calle, hasta que en un momento se preguntó por qué no hacerlo en montaña, y aprovechar de los maravillosos paisajes que tiene Mendoza. "Empezamos a ir a la montaña y me entusiasmó más. ¡Cómo no voy a correr en la montaña si vivo acá! Empecé a sentir que cuando salía a correr me encontraba con cosas tan lindas con mis alumnas".

Y así fue como hace poco más de 12 años comenzó con el trail. Con el tiempo se fue perfeccionando y pasó a al ultra trail, cuando se corre más de 42 kilómetros en montaña.

"Siempre me gustó la montaña. Tiene muchos cambios climáticos, lluvia, piedra, sol, calor, como las dificultades que te da la vida", expresó la destacada ultramaratonista.

"Mis dos hijos, Facundo, de 20 años, y Gonzalo, de 15 años, me recontra acompañan. Sin ese acompañamiento nada sería igual, no lo podría llevar a cabo. Me bancan en lo emocional. Yo pongo el cuerpo y ellos me ayudan a que mi alma esté sana y completa. Son los primeros que me apoyan y me dicen que tengo que cumplir mis sueños, y también lo hago por ellos, para que siempre cumplan sus sueños, que no se dejen influenciar por nadie, que hagan lo que su corazón les dice".

chila perez 2.jpg Gonzalo y Facundo, hijos de Chila. Su apoyo y pilares en su vida. Foto: Instagram @chilates

Sobre el grupo runner de mujeres que lleva adelante, aseguró: "Es un grupo que no lo puedo creer. Somos amigas, compañeras, mamás, es un grupo de contención hermoso que son un pilar importante de mi vida".

Chila correrá también en el Everest

Inmediatamente después del desafío del Mundial de Tailandia, viajará hasta Katmandú, capital de Nepal, para correr una maratón en la base del Everest. La Chila Pérez les dijo a sus amigas: "Yo no tengo techo".

Esa carrera es del 6 al 17 de noviembre, pero ella comenzará el 8. Tiene una alta exigencia: son seis días en los que correrá 180 kilómetros y, subirá a 4.500 metros de altura, con un nivel positivo de 26.000 metros.

"Esa carrera es por mi parte. La tenía desde antes de la pandemia", por lo que no tiene en sus planes perdérsela. "Es una carrera de autosuficiencia, donde uno se lleva su ropa y la bolsa de dormir. Ellos te dan la comida y la carpa donde dormir cada tantos kilómetros, pero hay que pagar hasta un helicóptero de rescate ante cualquier eventualidad", refirió la deportista.

chila perez 5.jpg Chila comenzó a correr en calle, hasta que unió su pasión con la naturaleza y comenzó con el ultra trail. Foto: Instagram @chilates

Una vez que termine, para aprovechar el viaje, descansar y conocer más del mundo, dijo que hará un paseo por la India.

