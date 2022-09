El juez Sebastián Sarmiento comparó la carrera en Francia como subir y bajar 20 veces el Cerro Arco

sebastian sarmiento 2.jpg Los amigos de Sebastián Sarmiento también esperaron su llegada en el aeropuerto para darle el primer abrazo luego de la pesadilla que vivió luego de la Ultra Trail de Mont Blanc, en Francia. Foto: Facebook Sebastián Sarmiento

Sebastián Sarmiento detalló a Radio Nihuil que su problema fue "una situación orgánica muy específica. Exigí, exigí y no llegué. Al parecer fue mezcla de varias cosas. No es solo el líquido, la hidratación, sino que la nutrición durante la carrera es muy importante".

Dijo que, luego de tomar sales de hidratación a los 20 kilómetros le causó que su estómago se cerrara "y no pude comer nada sólido durante casi 40 horas. No me entraba la comida. La hidratación es muy diferente acá y no tomé en todos los lugares por temor a que me cayera mal, me faltaron sales y nutrientes que el cuerpo no tenía, eso no permitió que los riñones filtrara todo lo que produce el desgaste de los musculos, y al no ser filtrado colapso", indicó el juez ultramaratonista de lo que pudo entender de la explicación que le dieron los médicos franceses.

sebastian sarmiento montaña 4.jpg Sarmiento se preparó para correr 171 kilómetros con 10.000 metros de desnivel positivo por Los Alpes. Foto: Facebook Sebastián Sarmiento

"Los riñones dejaron de funcionar, lo que en mi caso provocó un desmayo faltando 500 metros de la final. Me imaginé muchas veces en mi mente el entrar corriendo a esa peatonal de Chamonix, pero se me nubló todo, me desmayé y se me terminó la historia".

Sarmiento competía en la categoría TDS, en la que tenía que recorrer 171 kilómetros con un desnivel positivo de 10.000 metros en los que atravesaría Francia, Italia y Suiza. "Yo había sacado la cuenta y es como subir y bajar 20 veces el Cerro Arco sin parar. Ese se el desnivel y la exigencia física", comparó.

Entre el miércoles y el jueves el magistrado regresará a la provincia, donde realizará nuevos estudios médicos para descartar cualquier problema. Pero, según lo que le explicaron los galenos franceses, no le quedarían secuelas.

La UTMB, una carrera de altísima exigencia física

"Llevaba 42 horas de carrera. Uno va parando, hay lugares para hidratar y comer. Mi cuerpo no cumplió, no respondió a esa exigencia, pero en distancias que ya había participado y me fue muy bien, pero con estas características y exigencia, también en lo mental, era la carrera mas importante. Es el sueño de todo corredor de montaña", señaló Sebastián Sarmiento.

sebastian sarmiento montaña 2.jpg Cuando llegue a Mendoza se hará todos los estudios nuevamente para verificar que su cuerpo está bien. Los médicos franceses le indicaron que no tendría secuelas. Foto: Facebook Sebastián Sarmiento

Contó que en esta ultramaratón la mayoría del tiempo se corre solo, aunque por momentos se puede coincidir con algún otro corredor y darse aliento, pero cada uno tiene su ritmo y sus tiempos. "Son muchas horas de soledad, y cuando el físico no acompaña no hay forma, uno lo quiere disimular. Tuve muchas señales durante la carrera, pero después uno se da cuenta que tendría que haber terminado antes".

Aseguró que en este momento no piensa en la próxima UTMB: "Me sensibilizó mucho esta situación y me llevó a replantear muchas cosas como si vale poner el cuerpo poner a tal nivel extremo".

Dijo que para él, correr en la montaña "tiene que ver con la búsqueda de libertad, de desafíos, darse cuenta que el cuerpo te permite hacer esto, y uno comienza una historia de amor por la montaña, por el deporte y la aventura. Es un deporte de aventura, uno no sabe cuándo ni cómo termina".

