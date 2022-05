"Fueron zonas donde hay villas, es difícil el ingreso, pero censamos entre tres", detalló Marta a Radio Nihuil.

Sostuvo que le fue muy bien: "La gente se prestó mucho a las preguntas, le gustó saber qué le preguntábamos y con esa predisposición contestaban muy bien". Pero no todo fue tan sencillo porque "en otros casos había personas que no las encontrábamos despiertas y teníamos que volver más tarde, había que tener paciencia porque es gente que duerme hasta tarde", relató.

censo 2022 en mendoza2.jpg Una de las censistas en una zona rural de la provincia, hasta donde llegó para concretar el Censo 2022. Foto: Gobierno de Mendoza

Más allá de esto, señaló que lamentablemente encontró "mucho desempleo y niveles educativos bajos", algo que el censo revelará cuando se conozcan los resultados finales de todo el país. Entre las personas que le tocó censar, también encontró "gente descendiente de mapuches y también extranjeros, en especial personas de Perú".

Marta es empleada doméstica que trabaja de manera particular. Dijo que por mes logra juntar $30 mil, que no tiene jubilación ni recibe ningún plan social, pero aseguró que "se vive sabiendo cocinar. Tengo una huerta y planto las verdudas de la época".

Vio la posibilidad y se anotó para ser censista. Indicó que el pago será de $6 mil y un plus de $2.500 para los que hicieron el relevamiento en zonas rurales y conflictivas.

censo 2022 en mendoza.jpg De los casi 34.000 censistas, 28.000 personas pertenecen a la Dirección General de Escuelas (DGE). Foto: Gobierno de Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Cuatro empresas se presentaron a la licitación para alimentar a los presos: piden unos $4.000 millones

Primer relevamiento del Censo 2022

Hasta el mediodía de este miércoles, los datos cargados en el sistema llegaban al 50% de la población ya censada, según confirmó Facundo Biffi, titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia.

"La evolución hasta el mediodía indica que estamos en el 50% y nos quedan muchas horas de trabajo", señaló el funcionario y agregó que todavía faltan cargar los datos de los primeros censados porque se registraron problemas en la aplicación que deben utilizar los censistas.

facundo biffi.jpg Facundo Biffi, titular de la Dirección de Estadísticas de la provincia, dio detalles de cómo avanza el censo 2022 en Mendoza.

Sostuvo que estiman que la tarea va a estar terminada cerca de las 20, aunque podría extenderse un poco más si fuese necesario. "La herramienta digital facilitó el trabajo a los censistas y hace la tarea mucho más ágil", afirmó.

El funcionario estacó que fueron muy pocos censistas que reportaron que no podían salir este miércoles a hacer este trabajo, pero que el resto estuvo bien predispuesto desde temprano.

►TE PUEDE INTERESAR: Giuliana Lucoski continúa estable y evoluciona bien de las cirugías a las que fue sometida



Quejas de censistas y censados

Desde primera hora de este miércoles feriado, los primeros en ser censados indicaron que algunos censistas no tenían acceso a la aplicación para cargar los códigos de quienes hicieron el censo digital, por lo que optaron por anotarlos e intentar subirlos luego.

Otro reclamo recurrente fue que no dejaron ningún comprobante en algunas viviendas ya censadas. La información que brindó el Gobierno es que cada censita debe dejar pegado un sticker que indica "vivienda censada" de color azul.

censo 2022.jpg Así es el sticker que deben pegar los censistas en las viviendas ya censadas.

En este caso, Biffi señaló: "El único problema fue al principio con el ingreso al sistema de los censistas, en la registración inicial, pero se resolvió y pudieron salir al campo bien. En algunos casos fue de una hora, pero tomamos la decisión de avanzar igual porque podían anotar en papel y al regresar a la escuela subirlo a la aplicación".

Multas para quienes no cumplan con el Censo 2022

En el caso de no haber nadie en la casa o decidir no responder la encuesta, se aplicará una multa o pena económica tal como lo indica la ley, que regula este relevamiento. La misma se aplicará a quienes "no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos".

Según la última actualización del INDEC de los montos de la pena, que fue publicada el 22 de febrero pasado en el Boletín Oficial, estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35, según lo dispuesto por el organismo en la Resolución 35/2022.

También, el ciudadano que decida no participar del censo tendrá diferentes complicaciones para realizar diferentes trámites nacionales o provinciales.

censo 2022.jpg Los resultados serán cargados y luego la Nación se encargará de obtener los resultados.

"Pedimos que cumplan con el deber ciudadano de atender al censista. Tenemos censistas a lo largo y ancho de toda la provincia. Les pedimos que los que los atiendan", manifestó Biffi.

Quienes no sean encontrados en sus casas, el censista puede regresar tres veces, hasta las 20. "Después tenemos 10 días más de recuperación en trabajo de campo para volver las veces que haga falta. En ese caso vuelve el supervisor que es una instancia superior al censista", aclaró el funcionario durante una entrevista con Canal 7.