Calma la irritación en la garganta gracias a este jarabe casero y natural

Primero tendrás que buscar un frasco de vidrio con tapa, el cual te servirá para guardar el jarabe. Te aconsejamos lavar y desinfectar en profundidas el frasco antes de usarlo.

A continuación tendrás que cortar el limón en rodajas (con la piel), y luego cada rodaja deberá cortarse en cuartos. También tendrás que cortar el jengibre en rodadas. Coloca, de manera intercalada los cuartos de limón y el jengibre en rodajas dentro del frasco.

Embed - Paloma Colás | Recetas que sí salen on Instagram: "Actualización: después de 48 horas lo conservo en la nevera para evitar que fermente. El jengibre y el limón han soltado su jugo y ahora es una mezcla deliciosa y calmante. La consumiré antes de dos semanas. Además de delicioso, alivia la garganta irritada Que con el tiempo que está haciendo ya empiezas nos resfriados. Es la primera vez que lo preparo y voy a probar a conservarla en la despensa una semana, a ver que tal está. Hoy era una mezcla deliciosa, genial también para endulzar el té con un plus de sabor. Me adelanto a los comentarios de que el metal no se debe meter en la miel: lo sé pero no me parece que unos segundos de metal cambien los beneficios de la miel sustancialmente. Si tienes de madera, mejor que mejor. A la miel ecológics le hacen un analisis para confirmar que las abejas solo han recolectado nectar de campos sin pesticidas ni químicos. Se alejan volando unos 9km de su colmena por lo que los productores de miel ecológica colocan sus colmenas en parajes naturales alejados de cultivos intensivos."