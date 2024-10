Azúcar en sangre: la forma más saludable y eficaz de controlar los niveles de glucosa

Dependiendo del grado de azúcar en sangre que presente una persona, algunas diagnosticadas con algún tipo de diabetes y su respetivo tratamiento, la glucosa en sangre puede ser regulada de una manera natural y de una manera muy eficaz.

Si bien hay muchas recomendaciones para controlar que el azúcar no se dispare y la salud esté en riesgo, los especialistas no andan con rodeos y le apuntan a tips sencillos que toda persona debería realizar, si es que quiere, al menos, tener más posibilidades de no tener que ir al médico.

azucar-diabetes2.jpg Foto: gentileza Medlineplus.

Azúcar en sangre: la forma más saludable de controlar los niveles de glucosa

Entre los puntos más salientes que los expertos recomiendan para mantener controlados los niveles de azúcar en sangre y darle pelea a la diabetes, se destacan:

Implementar una alimentación saludable , basada en muchas frutas y verdura.

, basada en muchas frutas y verdura. No excederse en las comidas, con el objetivo de tener un peso saludable .

. Realizar ejercicios con bastante regularidad.

Además de estos tres consejos vitales para regular el azúcar en sangre, los especialistas creen que toda persona debería saber estos consejos:

No saltarse las comidas del día y hacerlo en horarios regulares.

Evitar los alimentos ricos en azúcar , sal, calorías, grasas saturadas y grasas trans.

, sal, calorías, grasas saturadas y grasas trans. No comer mucho. Hacerlo en función al ejercicio que se realiza.

Sumar fibra a la alimentación saludable , ya que esta reduce la digestión de carbohidratos y la absorción de azúcar .

, ya que esta reduce la digestión de carbohidratos y la absorción de . No abusar con los carbohidratos (pan, pastas, papa, etc).

Mantenerse siempre bien hidratado.

Dormir bien, las horas suficientes y evitar el estrés.

