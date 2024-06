Audios: así se vende en Mendoza la leche en polvo que entregó CONIN

►TE PUEDE INTERESAR: CONIN hizo la denuncia por la venta de la leche que entregó a comedores y merenderos

reparto leche CONIN 2024 k portada.jpeg Vidalac es la marca de la leche en polvo que recibió CONIN por parte del Ministerio de Capital Humano. Su venta está prohibida.

La denuncia penal que hizo la Fundación ya está en marcha y apunta especialmente a averiguar por la venta que estarían llevando a cabo asociaciones con personería jurídica que recibieron los productos. De comprobarse, las mismas podrían ser inhabilitadas y perder la asistencia que perciben de CONIN.

Compran y revenden la leche en polvo que repartió CONIN: audios de radio Nihuil

La producción de radio Nihuil se contactó con dos vendedoras de leche en polvo.

En la primera de las conversaciones, quien contestó la llamada no quiso dar muchos detalles de la mercadería y acabó cortando. Antes, había reconocido que se trata de leche en polvo Vidalac, que es la marca de los productos que llegaron de Capital Humano.

En el segundo de los llamados, "Celeste" -como se presentó- reconoció haber comprado la mercadería y revenderla y pactó la entrega cerca del Campo Histórico, en Las Heras.

Aseguró tener 10 cajas en venta a un valor de $2.700 el kilo. "No me acuerdo la marca, es nueva. Es una caja roja. Varios me preguntaron si era la leche de CONIN", dijo.

La modalidad de pago es en efectivo y se entregan a domicilio, solo en Las Heras.

Las sensaciones de CONIN

Ricardo Montacuto y Rosana Villegas pusieron los audios al aire en No tenés cara. El director de CONIN Diego Álvarez los escuchó y dejó sus sensaciones: "Es una mezcla. Por un lado me entristece porque esa leche está destinada específicamente a los niños; pero también siento indignación".

Y a su vez, dijo, "tengo distintas sensaciones de cuando la vende una persona o un comedor".

Lo que es seguro es que "la leche a los niños no llega y debiera llegar por cero pesos. Eso me enoja".

Y advirtió: "Si se demuestra que hay comedores que están haciendo esto, no recibirán más ayuda de CONIN".

