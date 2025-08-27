Atención: cuál es el posible objeto que tienes en tu cocina y puede producir cáncer en los humanos

Por qué los objetos de cocina tienen este compuesto cancerígeno

sartén teflón El PFOA es un tipo de compuesto químico que pertenece a la familia de los perfluoroalquilos, conocidos como "químicos eternos" debido a su persistencia en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Este compuesto se asocia con un mayor riesgo de cáncer

El utensilio de uso común en la cocina, se trata de una sartén que contiene ácido perfluorooctanoico, un químico utilizado durante décadas en la fabricación de sartenes y otros objetos antiadherentes. Su función es hacer que la superficie no se pegue a los alimentos, facilitando la cocción y limpieza.

El problema es que, al calentarse a altas temperaturas o al deteriorarse la superficie del teflón, este compuesto puede liberarse y acumularse en el organismo, lo que ha generado preocupación entre expertos en salud.

De acuerdo con un blog de oncología, hay mucha controversia en torno al efecto que tienen sobre la salud los recubrimientos antiadherentes de los utensilios de cocina, de esta manera además de haber clasificado este sartén como posible dañino para los humanos, se lo relaciona con problemas de alteraciones en el sistema inmunológico, daños en el hígado y los riñones, trastornos hormonales y con el riesgo aumentado de ciertos tipos de cáncer.

Sin embargo, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), concreta que todavía no existe evidencia para clasificar el teflón como carcinógeno y, por lo tanto, utilizar materiales que lo contienen no supone ningún riesgo particular para la salud.

sartén teflón (1) Si bien esta afirmación no es segura y aunque es difícil evitar completamente la exposición a estos "químicos eternos", existen medidas que puedes tomar para reducir el riesgo

Aunque de igual manera siempre hay que evitarse problemas y mantener el cuidado:

Si la sartén es muy antigua y su superficie antiadherente presenta rayaduras o desprendimientos, es más probable que libere sustancias dañinas.

Siempre revisa la información del fabricante antes de comprar.

Alternativas seguras para cocinar

Si quieres reducir riesgos en la cocina, puedes optar por:

Sartenes de acero inoxidable.

Hierro fundido (cast iron).

Cerámica libre de PFOA y PTFE.

Titanio o aluminio anodizado.

Estos materiales no liberan compuestos tóxicos y son más seguros para la salud a largo plazo