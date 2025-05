Cáncer de sangre: cada año se detectan en Argentina más de 30 casos por día

Salud cáncer análisis.jpg Una simple extracción de sangre puede permitirle a los especialistas diagnosticar un tipo de cáncer de sangre Foto gentileza elconfidencial.com

Las organizaciones ALMA, FAM y ACLA, referentes en la contención y acompañamiento de personas con estos diagnósticos, que conforman la Alianza Cáncer de Sangre Argentina (ACSA), buscan concientizar sobre la importancia de reconocer los primeros síntomas, realizar la consulta a tiempo para mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y trabajar para garantizar equidad en el acceso a los tratamientos.

A diferencia de otros tipos de cánceres, las enfermedades oncohematológicas no forman tumores sólidos. Afectan la médula ósea, el sistema linfático y las células de la sangre, por lo que pueden ser poco identificables en las instancias iniciales, pero ir comprometiendo progresivamente funciones vitales que pueden poner en riesgo la vida. Uno de los principales desafíos es lograr diagnósticos tempranos.

Muchos pacientes con tipos de leucemia de desarrollo lento no tienen síntomas. Los tipos de leucemia de desarrollo rápido pueden presentar síntomas como fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes y sangrado .

La fatiga persistente, infecciones recurrentes, pérdida de peso sin causa aparente, sangrados o moretones frecuentes, sudoración nocturna y dolores óseos son algunos de los síntomas que deben generar sospecha, especialmente si se mantienen por más de dos o tres semanas.

Salud cáncer síntomas.jpg Unos de los síntomas más comunes en el cáncer de sangre, además de la fatiga y sangrados, son los moretones frecuentes Foto gentileza el popular.pe

“En el caso del mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea, a menudo, los pacientes llegan al diagnóstico tras consultas reiteradas por dolores óseos, o fracturas espontáneas. Es clave pensar en mieloma cuando hay lesiones óseas sin traumatismo, o anemia sin causa clara”, explicó Mariana Auad, vicepresidente y coordinadora general de FAM.

Mientras que Haydeé González, fundadora y presidente de ACLA, indicó que "los linfomas son cánceres del sistema linfático. Existen 2 grandes grupos linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin y más de 70 subgrupos, siendo los No Hodgkin los más frecuentes . Entre algunas de las señales más habituales de alerta, se destacan el aumento indoloro de ganglios linfáticos, fiebre persistente, picazón en la piel, sudoración nocturna y pérdida de peso”.

Conr respecto a las leucemias, que comprometen la producción normal de glóbulos blancos en la médula ósea, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque hay dos tipos de pacientes afectados: los adultos mayores y los niños pequeños.

“Hay signos que no deben minimizarse, como la fiebre que no baja, hematomas espontáneos, sin golpes identificables, infecciones que no mejoran con antibióticos comunes o sudoración nocturna. El diagnóstico oportuno puede salvar vidas”, señaló Fernando Piotrowski, paciente con leucemia y director ejecutivo de la Asociación ALMA.

Diferencias en el acceso al tratamiento

Los avances científicos permitieron controlar muchas de estas enfermedades con tratamientos cada vez con mejor perfil de seguridad, en ocasiones libres de quimioterapia y durante periodos de tiempo cada vez más prolongados.

De todos modos, persisten grandes diferencias en el acceso a tratamientos innovadores según la cobertura de salud y la región del país. En muchas provincias, el diagnóstico llega tardíamente por falta de recursos o escasa disponibilidad de hematólogos.

Este panorama se agrava por la falta de actualización de vademécums por parte de las obras sociales y prepagas, además de los tiempos prolongados de aprobación o autorización para la realización de estudios de control o para la entrega de medicación, situaciones que ponen en riesgo la continuidad terapéutica.

Salud cáncer quimio.jpg Cada año se detectan en Argentina cerca de 12.300 nuevos casos de cáncer de sangre como leucemias, linfomas y mieloides múltiples Foto gentileza abc.es

Desde las tres organizaciones, reunidas en la Alianza Cáncer de Sangre Argentina (ACSA), destacaron la necesidad urgente de fortalecer los circuitos de derivación, garantizar el acceso equitativo a los estudios de diagnóstico molecular y agilizar los procesos de aprobación de tratamientos, tanto en el sistema público como privado.

“Los pacientes no pueden esperar. Las demoras en el acceso son tan graves como las enfermedades de base. Estamos convencidos de que darles visibilidad a estas enfermedades y toda la problemática a su alrededor ayuda a que más personas consulten a tiempo y a que el sistema de salud reconozca la urgencia de actuar”, indicaron los especialistas.