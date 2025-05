Cáncer de vejiga: recomiendan poner atención en los factores de riesgo de esta enfermedad

Enfermedad cáncer vejiga sintomas.jpg La presencia de cáncer de vejiga puede presentar dolores como uno de los síntomas de la enfermedad Foto gentileza elcronista.com

“La distribución por sexo refleja una prevalencia mucho mayor entre los hombres, lo que en parte se explica por factores como la exposición prolongada al tabaco y a ciertos agentes químicos en contextos laborales específicos”, sostuvo el doctor Carlos Silva, Director Médico y Co-Coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC.

“Pero más allá de las estadísticas, lo más importante es que la población esté informada sobre cuáles son los signos de alerta, porque esta es una enfermedad que muchas veces no se manifiesta hasta estadios avanzados”, advirtió.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la presencia de sangre en la orina (hematuria), orinar con frecuencia o urgencia, dolor al orinar, infecciones urinarias recurrentes, sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga y dolores persistentes en la parte baja de la espalda o en la pelvis.

“El síntoma más característico es la hematuria indolora, es decir, la aparición de sangre en la orina sin dolor, muchas veces con coágulos. A veces esto ocurre una sola vez y no vuelve a repetirse en mucho tiempo, lo cual no debería interpretarse como una señal de que el problema ha desaparecido. Es esencial no demorar la consulta médica”, insistió el doctor Silva.

El especialista señala que, en ausencia de un programa de tamizaje poblacional específico para este tipo de cáncer -como sí existe para el cáncer de mama, de cuello uterino o de colon-, la identificación precoz depende en gran medida del nivel de conciencia de la ciudadanía y de la atención primaria de salud.

enfermedad cáncer de vejiga estudio.jpg Recomiendan poner atención en los factores de riesgo que provocan el cáncer de vejiga, que registra 4 mil nuevos casos cada año en Argentina Foto Archivo Diario UNO

“No tenemos herramientas de screening masivo para la vejiga, por eso insistimos en la necesidad de que cualquier persona que presente síntomas urinarios persistentes consulte con su médico de cabecera o con un urólogo. Esa consulta puede ser determinante”, indicó.

Cáncer de vejiga y tabaquismo

Una de las particularidades del cáncer de vejiga es su fuerte asociación con el tabaquismo : se estima que la mitad de los casos están vinculados con este factor de riesgo.

“El cigarrillo no solo está relacionado con enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Muchos de los compuestos cancerígenos del humo del tabaco se eliminan por la orina, lo que implica una exposición directa de la vejiga a estas sustancias tóxicas. Una persona fumadora tiene hasta tres veces más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer que alguien que nunca fumó”, explicó el especialista.

Además del tabaco, existen otros factores de riesgo reconocidos, tanto modificables como no modificables. Entre los primeros, se destacan la exposición ocupacional a sustancias como pinturas, disolventes, productos derivados del petróleo y metales pesados, así como el consumo de agua contaminada con arsénico, una situación aún presente en algunas regiones del país, mientras que entre los segundos, se encuentran los antecedentes familiares de cáncer urotelial.

Las opciones de tratamiento dependerán del tipo, grado y estadio del cáncer de vejiga, además de la salud general del paciente. Habitualmente el abordaje suele incluir cirugía, quimioterapia en la vejiga, quimioterapia general, radioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida, aunque esta última incluye los estadios más avanzados.

Enfermedad cáncer de vejiga radioterapia.jpg La radioterapia en uno de los tratamientos que permiten luchar contra el cáncer de vejiga, que ataca a hombres y mujeres Foto gentileza lavanguardia.com

“A pesar del avance en los tratamientos, los resultados más alentadores se logran cuando la enfermedad se detecta en etapas iniciales, cuando el tumor aún no se ha diseminado fuera de la vejiga”, indicó el doctor Silva.

“Sin embargo, actualmente la medicina cuenta con un sinnúmero de alternativas terapéuticas de última generación, como la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales conjugados con fármacos y tratamientos dirigidos a mutaciones específicas. Estos desarrollos han cambiado el paradigma y nos permiten ofrecer nuevas oportunidades incluso en fases metastásicas”, aseguró el especialista.

Al transitar el Mes Mundial del Cáncer de Vejiga, desde LALCEC aconsejan romper el silencio alrededor de esta enfermedad y a asumir un rol activo en el cuidado de la salud. “No se trata de generar miedo, sino de empoderar a las personas con información confiable, para que puedan tomar decisiones a tiempo. Una consulta médica puede ser el primer paso hacia un diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso”, concluyó el doctor Silva.