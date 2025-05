Enfermedades Inflamatorias Intestinales: la afección silenciosa que ataca a miles de argentinos

Más de 6.8 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades inflamatorias intestinales (EII), mientras que en Argentina, la prevalencia de EII alcanzó los 134 casos por cada 100.000 habitantes en 2022, lo que representa un problema creciente de salud pública que requiere atención urgente.

medicina, dolor.jpg Millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades inflamatorias intestinales (EII) y en Argentina la situación es preocupante Foto archivo Diario UNO

Más allá de los avances en las terapias inmunomoduladoras, actualmente cerca del 50% de pacientes con enfermedad de Crohn en tratamiento biológico no alcanzan la remisión completa y más del 40% de pacientes con colitis ulcerosa no logran un control adecuado de su enfermedad. Incluso, más de la mitad de los pacientes tarda entre 1 a 3 años en alcanzar el diagnóstico correcto por diferentes motivos, como no dar la debida atención a las señales o por falta de evaluación adecuada por parte de un profesional de la salud; lo que sigue afianzando el compromiso en buscar nuevas alternativas para que más pacientes puedan controlar su enfermedad y mejorar su calidad de vida.