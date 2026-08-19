Así fueron los minutos después del accidente y tragedia en la Ruta 60

Domingo 16 de agosto. 20.30. Un gran estampido rompe con los primeros minutos de la noche en la ruta 60, en Maipú, Mendoza. Una camioneta Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 chocaron de frente. Los dos autos quedaron destruidos en el accidente. Pocos minutos después llegan los servicios de emergencia. Las caras son de preocupación.
Los primeros minutos después del accidente en la ruta 60 quedaron registrados en un video en el que se ven a los servicios de emergencia intentando sacar a las víctimas de los coches para subirlas a la ambulancia.
Los primeros minutos tras la tragedia fueron desesperantes. La fuerza del choque destruyó el frente de los dos autos. Según la reconstrucción policial, la T-Cross, manejada por Martín Tillar sobrepasó a un vehículo y cuando lo hizo, se encontró con un Peugeot 504 que acababa de ingresar a la ruta 60.
La velocidad de la camioneta y lo despacio que iba el Peugeot, que acababa de doblar, hizo que el primero impactara contra el segundo como si estuviese chocando contra una pared.
Oscar Fernández Mercau fue el primero en morir. Lo hizo mientras era trasladado. Las heridas fueron determinantes.
En la Volkswagen T-Cross viajaban cinco personas. El lunes murieron Rosario y Juana Masó Tillar. Eran sobrinas del conductor. Tenían 19 y 20 años. Eran hermanas. El martes falleció su madre Ariadna Tillar. Martín Tillar, el conductor, está internado en grave estado. Su pareja, Florencia Bettalemmi, sufrió algunas fracturas y se encuentra en el Hospital El Carmen, fuera de peligro.
Un accidente, cuatro vidas truncadas
Con el accidente, fueron cuatro las vidas que se perdieron y dos las familias destrozadas. Rosario y Juana Masó Tillar eran estudiantes. La primera estudiaba psicología. La segunda soñaba con ser ingeniera industrial y estudiaba para ello. Ariadna Tillar, la madre de ambas jóvenes era diseñadora gráfica. Estaba casada. Era una familia feliz.
Del otro lado estaba Oscar Fernández Mercau. Los que lo conocieron, lo definen como un hombre trabajador y humilde. Estaba en las viñas durante la semana. Los fines de semana dirigía en ligas amateur para juntar más dinero. Tenía una familia, una esposa, dos hijas y un hijo.
En pocas palabras
- Tragedia en Ruta 60: un choque frontal entre una camioneta y un auto dejó cuatro muertos y dos familias destrozadas en Maipú, Mendoza.
- Accidente fatal: la colisión ocurrió cuando una camioneta Volkswagen T-Cross intentaba sobrepasar a otro vehículo y se encontró con un Peugeot 504.
- Víctimas fatales: entre los fallecidos se encuentran Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 20 años, junto a su madre Ariadna, y Oscar Fernández Mercau.