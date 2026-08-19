Así fueron los minutos después del accidente y tragedia en la Ruta 60

La velocidad de la camioneta y lo despacio que iba el Peugeot, que acababa de doblar, hizo que el primero impactara contra el segundo como si estuviese chocando contra una pared.

Oscar Fernández Mercau fue el primero en morir. Lo hizo mientras era trasladado. Las heridas fueron determinantes.

En la Volkswagen T-Cross viajaban cinco personas. El lunes murieron Rosario y Juana Masó Tillar. Eran sobrinas del conductor. Tenían 19 y 20 años. Eran hermanas. El martes falleció su madre Ariadna Tillar. Martín Tillar, el conductor, está internado en grave estado. Su pareja, Florencia Bettalemmi, sufrió algunas fracturas y se encuentra en el Hospital El Carmen, fuera de peligro.

Un accidente, cuatro vidas truncadas

Con el accidente, fueron cuatro las vidas que se perdieron y dos las familias destrozadas. Rosario y Juana Masó Tillar eran estudiantes. La primera estudiaba psicología. La segunda soñaba con ser ingeniera industrial y estudiaba para ello. Ariadna Tillar, la madre de ambas jóvenes era diseñadora gráfica. Estaba casada. Era una familia feliz.

Del otro lado estaba Oscar Fernández Mercau. Los que lo conocieron, lo definen como un hombre trabajador y humilde. Estaba en las viñas durante la semana. Los fines de semana dirigía en ligas amateur para juntar más dinero. Tenía una familia, una esposa, dos hijas y un hijo.