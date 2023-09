ANSES confirmó el requisito necesario para obtener el crédito de 400 mil para trabajadores

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES adelantó una triple noticia para jubilados en septiembre 2023

anses 2.jpg

Crédito de 400 mil para trabajadores: tasa de interés y cuotas

Según lo dado a conocer por ANSES, el crédito de 400 mil para trabajadores se podrá devolver en 24, 36 y 48 cuotas.

En cuanto a la tasa de interés de este crédito, ANSES señaló que será del 50% anual.

El requisito para acceder al crédito de ANSES

No obstante, no todos los trabajadores en relación de dependencia podrán acceder al crédito para trabajadores que otorga ANSES ya que hay que cumplir un requisito en particular.

Para que un trabajador del sector privado quiera acceder al crédito de $ 400 mil que otorga ANSES, no debe estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, es decir, no debe superar los $ 700.000 mensuales.

anses (4).jpeg

Cómo acceder al crédito de 400 mil para trabajadores

Por ahora, ANSES no ha confirmado cómo será la inscripción para acceder al crédito de 400 mil para trabajadores en relación de dependencia. No obstante, ya se sabe cómo serían los principales detalles: