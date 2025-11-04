La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió de manera terminante la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del aceite de oliva “extra virgen Valle de Beraca".
ANMAT prohibió la venta de otro aceite de oliva de Mendoza
La ANMAT prohibió el aceite de oliva Valle de Beraca, producido en Mendoza, por ser "falso" y "usar registros inexistentes"
Mediante la Disposición 8201/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ANMAT aclaró que la prohibición del aceite de oliva Bereca “se extiende también a todas las plataformas de venta en línea”.
Las irregularidades que confirmó la ANMAT en el aceite de oliva
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en Entre Ríos que ponía en duda la autenticidad del aceite. Tras una consulta federal, la Dirección de Fiscalización de la provincia de Mendoza confirmó la grave irregularidad:
- El aceite de oliva carece de Registros Sanitarios: No posee un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) válidos.
- Falsedad en el Rótulo: Los números exhibidos en el envase (RNE 13721946 y RNPA 13203106) son inexistentes.
El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) determinó que, al no poder identificarse su origen ni su elaborador, el producto es apócrifo y está falsamente rotulado, lo que representa una infracción grave al Código Alimentario Argentino (CAA) y a la Ley Nacional de Alimentos.
La disposición de la ANMAT
La ANMAT insta a la población que haya adquirido este producto a abstenerse de consumirlo y a las autoridades sanitarias a intensificar los controles para su inmediato retiro del mercado, a fin de proteger la salud pública.
- Se prohíbe la venta del "Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca" en cualquiera de sus presentaciones, lotes o fechas de vencimiento.
- Se prohíbe la comercialización de cualquier producto que utilice los números de registro falsos RNE 13721946 y/o RNPA 13203106.