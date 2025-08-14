Alimentos que empachan: ¿cuánta palta puedo comer a la semana?

La alimentación es la base y pilar de nuestro bienestar. Los alimentos que consumimos a diario son los encargados de llenar el organismo de energía, nutrientes y refuerzos.
La palta es uno de esos alimentos de moda que últimamente todos consumimos en ensaladas, tostadas, con huevo y en salsas. Sin embargo, la palta no es una simple tendencia popular, está comprobado que su contenido nutricional es bastante elevado y beneficioso, de hecho ha sido nombrada en varias ocasiones como la fruta más completa y nutritiva.
Como todo en exceso, la palta puede transformarse en un problema si no medimos su consumo. Esto depende de la cantidad de palta que comemos a la semana, la madurez de la fruta y la manera en que nuestro organismo recibe al alimento.
La palta es una fruta redonda y verde de consistencia grasosa y pastosa. También conocido como aguacate, este alimento proviene de las regiones de Guatemala y México, sitios donde la palta se cultiva, domestica y comercializa al resto del mundo.
La llamada Persea Americana o planta de palta es una especie que requiere muchos cuidados, tarda en desarrollarse y dar frutos. Quienes han cultivado alguna vez una palta en el hogar, probablemente nunca vieron los frutos o los recibieron luego de varios años.
Empacho es una palabra coloquial utilizada para explicar ese estado de malestar y descomposición que se experimenta cuando comimos mucho de un alimento o realizamos una mezcla de alimentos chatarra en exceso.
¿Cuánta palta se necesita para empacharse? Esto depende de cada cuerpo pero, en general, si vas a implementar palta en tu dieta lo ideal es comer 2 o 3 unidades semanales.
Esto no significa que una palta al día te va a caer mal, pero si no estás acostumbrado a comerla puede pasar. Depende del acompañamiento y de la cantidad que consumes.
Muchos estudios e investigaciones demuestran que el consumo diario de palta mejora la firmeza y elasticidad de la piel. Sin embargo, aún se requieren nuevas investigaciones para monitorear el consumo diario de este alimento tan rico.