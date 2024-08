Alerta de la OMS: la carne que es cancerígena y recomiendan dejar de consumir

Carnes- cancer.png

Alerta de la OMS: la carne que aumenta el riesgo de cáncer

Según las últimas investigaciones, la OMS ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenos del Grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente de que pueden causar cáncer en los seres humanos

La clasificación de la OMS indica que el consumo regular y elevado de estos productos está vinculado a un aumento significativo en el riesgo de desarrollar cáncer, particularmente cáncer colo rectal, uno de los más comunes.

Esto se dio a conocer a través del informe de la OMS, titulado Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, se aconseja a la población que moderara el consumo de conservas de carne procesada para reducir el riesgo de cáncer.

¿Cuáles son las carnes que se deben evitar, según la OMS?

Según el sitio cuídate plus, bajo la definición de carne procesada se incluyen numerosos tipos de alimentos: embutidos y fiambres (chorizo, longaniza, salami, chistorra, butifarra, fuet, chóped, patés...), salchichas, hamburguesas, sobrasada, pincho moruno, tocino, panceta, beicon, carne picada, salsas elaboradas a base de carne, caldos de carne, pastillas de caldo de carne, carne en conserva (cecina, carne seca), jamón y un largo etcétera

La OMS también señala que las carnes rojas no procesadas, como la carne de res, cerdo y cordero, son clasificadas como carcinógenos del Grupo 2A. Esto significa que hay evidencia limitada que sugiere que su consumo podría aumentar el riesgo de cáncer, aunque el vínculo no es tan fuerte como con las carnes procesadas.