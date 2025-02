Adivina la celebridad: el actor de padres famosos que tiene una segunda vida como músico.

El actor en cuestión es Jaden Smith y aquí debajo te recomendamos dos de sus películas más importantes:

Karate Kid:

Estrenó en el año 2010 y tiene una duración total de 2 horas y 20 minutos.

Sinopsis: Dre Parker podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre los lleva a ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales hacen que su amistad sea imposible. Para que la situación empeore, Dre se consigue un enemigo, el peleonero de la clase, Cheng. Dre no tiene amigos a quién acudir, excepto el encargado de mantenimiento, el Sr. Han.

After Earth:

Tuvo su estreno en cines para el año 2013 y dura un total de 1 hora y 36 minutos.

Sinopsis: Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga misión fuera de ese planeta, el legendario general Cypher Raige regresa en compañía de su hijo Kitai. En medio de una tormenta de asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra, lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo que eliminar a los hombres. Como Cypher ha resultado herido, Kitai debe recorrer ese mundo hostil en busca de la baliza de rescate. Siempre ha querido ser un soldado como su padre, y ahora se le presenta la oportunidad de cumplir su deseo.

Embed - After Earth Official Trailer #1 (2013) - Will Smith Movie HD