A 30 años de su estreno, así se ve hoy el Dr. Peter Benton de E.R Emergencias

¿Cómo se ve hoy el actor Eriq La Salle?

El actor Eriq La Salle es uno de cuatro hermanos, nació y se crio en Hartford, Connecticut, por su madre, Ada Haynes.

Asistió a la prestigiosa Escuela Juilliard y se matriculó en la División de Drama dos años como miembro del Grupo 13 (1980-1984). Luego, en 1984 asistió a la Universidad de Nueva York.

A finales de los años 80 protagonizó junto a Eddie Murphy la película "Coming to America", también conocida como "Un príncipe en Nueva York".

En 1994, comenzó a interpretar al Dr. Peter Benton en la serie de televisión de la NBC, "E.R Emergencias", y estuvo allí hasta la temporada 8.

Volvió a trabajar en la serie "E.R Emergencias", esta vez como director de un episodio de la temporada 15.

Eriq La Salle.jpg Eriq La Salle en la actualidad.

Su próximo trabajo fue en la película "Johnny Was", donde interpretó a un gánster jamaiquino. Ha dirigido múltiples episodios de la serie "Law & Order: Special Victims Unit".

En 2012 publicó la novela "Laws of Depravity". "Cada diez años, durante los últimos 30 años, una docena de clérigos son asesinados brutalmente en escenas retorcidas que emulan las muertes de Jesús y sus discípulos. Ahora, "The Martyr Maker" ha dejado su huella en la ciudad de Nueva York. The Laws of Depravity sigue a dos detectives de la policía de Nueva York y a un agente del FBI en su carrera por atrapar a un asesino en serie antes de que complete su último ciclo de asesinatos y desaparezca para siempre", es la sinopsis de esta novela.