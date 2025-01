A 42 años del estreno de Los Marginados, así luce hoy el actor y cantante Leif Garrett

Embed - The Outsiders (1983) Official Trailer - Matt Dillon, Tom Cruise Movie HD

¿Cómo se ve hoy el actor y cantante Leif Garrett?

Garrett debutó en cine a la edad de 8 años en la película "Bob & Carol & Ted & Alice". Luego, en 1975, cuando tenía 14 años, fue contratado para protagonizar la serie de televisión "Three for the Road", junto a Alex Rocco y Vincent Van Patten.

Su carrera se volcó a la música y firmó un contrato con Atlantic Records, editando su primer álbum, Leif Garrett, en 1977. El mayor éxito le llega en 1978 con el tema "I Was Made For Dancin'", el cual alcanzó el puesto 10 de los más vendidos de Estados Unidos, en Reino Unido y España-

Volvió a la actuación en 1983 con la película "The Outsiders" de Francis Ford Coppola. En 1979 tuvo un accidente cuando conducía su coche, y como resultado, su acompañante, Roland Winkler, quedó parapléjico.

En 2006 Garrett fue arrestado en Los Ángeles, California, por posesión de drogas y fue sentenciado a 90 días en prisión. Años más tarde, en 2010 volvió a ser arrestado por posesión de heroína.

Leif Garrett.jpg Leif Garrett en la actualidad.

Ese mismo año formó parte del reality show "Celebrity Rehab with Dr. Drew". En cuanto a su vida privada, ha estado en pareja con las actrices Nicollette Sheridan (1979-1985) y Justine Bateman.