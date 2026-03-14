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Adiós al mal olor: cómo hacer un perfume casero para el hogar con ingredientes caseros

Con este perfume que lleva ingredientes naturales, tu casa va a oler a una boutique exclusiva

Paula García
Editado por Paula García
Rocía las cortinas y sábanas del hogar, y disfruta del aroma fresco.

Rocía las cortinas y sábanas del hogar, y disfruta del aroma fresco.

¿Querés que tu casa tenga un aroma único y personal? Olvidate de las fragancias industriales de supermercado. Crear un perfume casero para el hogar es una forma creativa y económica de transformar tu ambiente, utilizando elementos naturales que aportan calidez y sofisticación.

En esta ocasión, vamos a alejarnos de las brumas clásicas cítricas para explorar una combinación más profunda y envolvente. Un perfume casero que neutraliza los malos olores, evocando aromas naturales y serenos a los ambientes del hogar.

Ingredientes

Para esta receta no necesitás demasiados ingredientes. Puedes encontrarlos en la dietética, en ferreterías y en el hogar.

  • Hojas de higuera secas.
  • Semillas de cardamomo.
  • Virutas o trocitos de madera de cedro.
  • Alcohol de cereal o vodka.
  • Agua destilada.
  • Un frasco de vidrio con atomizador.
cardamomo
El cardamomo es el ingrediente estrella de esta fragancia. Tiene un aroma complejo, intenso y ex&oacute;tico que equilibra notas dulces, especiadas y c&iacute;tricas.

El cardamomo es el ingrediente estrella de esta fragancia. Tiene un aroma complejo, intenso y exótico que equilibra notas dulces, especiadas y cítricas.

Pasos para crear tu perfume casero

Para preparar tu fragancia, comienza colocando las hojas de higuera trozadas, el cardamomo machacado y las virutas de cedro en un frasco de vidrio. Cubre todo con alcohol de cereal, cierralo bien y dejalo macerar en un lugar oscuro durante diez días. Es clave agitar el envase un poquito cada mañana para que los ingredientes suelten toda su esencia natural.

Una vez cumplido el tiempo, filtra el líquido con un colador de café o una tela fina para eliminar cualquier resto sólido. Mezcla este alcohol aromatizado con un poco de agua destilada, una proporción de siete partes de alcohol por tres de agua suele ser el punto justo. Esto ayuda a que el perfume sea persistente pero equilibrado, sin saturar el ambiente.

perfumes
Puedes verter el perfume en un frasco con spray o en un recipiente con varillas difusoras.

Puedes verter el perfume en un frasco con spray o en un recipiente con varillas difusoras.

Por último, pasa la mezcla a un envase con atomizador y dejala reposar un día más para que las notas de madera y especias se asienten. Al usarlo, aplicalo preferentemente sobre textiles como cortinas o sillones, ya que las fibras naturales ayudan a retener el aroma por mucho más tiempo.

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