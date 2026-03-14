Adiós al mal olor: cómo hacer un perfume casero para el hogar con ingredientes caseros

En esta ocasión, vamos a alejarnos de las brumas clásicas cítricas para explorar una combinación más profunda y envolvente. Un perfume casero que neutraliza los malos olores, evocando aromas naturales y serenos a los ambientes del hogar.
Ingredientes
Para esta receta no necesitás demasiados ingredientes. Puedes encontrarlos en la dietética, en ferreterías y en el hogar.
- Hojas de higuera secas.
- Semillas de cardamomo.
- Virutas o trocitos de madera de cedro.
- Alcohol de cereal o vodka.
- Agua destilada.
- Un frasco de vidrio con atomizador.
Pasos para crear tu perfume casero
Para preparar tu fragancia, comienza colocando las hojas de higuera trozadas, el cardamomo machacado y las virutas de cedro en un frasco de vidrio. Cubre todo con alcohol de cereal, cierralo bien y dejalo macerar en un lugar oscuro durante diez días. Es clave agitar el envase un poquito cada mañana para que los ingredientes suelten toda su esencia natural.
Una vez cumplido el tiempo, filtra el líquido con un colador de café o una tela fina para eliminar cualquier resto sólido. Mezcla este alcohol aromatizado con un poco de agua destilada, una proporción de siete partes de alcohol por tres de agua suele ser el punto justo. Esto ayuda a que el perfume sea persistente pero equilibrado, sin saturar el ambiente.
Por último, pasa la mezcla a un envase con atomizador y dejala reposar un día más para que las notas de madera y especias se asienten. Al usarlo, aplicalo preferentemente sobre textiles como cortinas o sillones, ya que las fibras naturales ayudan a retener el aroma por mucho más tiempo.