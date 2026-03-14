Adiós al mal olor: cómo hacer un perfume casero para el hogar con ingredientes caseros

Hojas de higuera secas.

Semillas de cardamomo.

Virutas o trocitos de madera de cedro.

Alcohol de cereal o vodka.

Agua destilada.

Un frasco de vidrio con atomizador.

cardamomo El cardamomo es el ingrediente estrella de esta fragancia. Tiene un aroma complejo, intenso y exótico que equilibra notas dulces, especiadas y cítricas.

Pasos para crear tu perfume casero

Para preparar tu fragancia, comienza colocando las hojas de higuera trozadas, el cardamomo machacado y las virutas de cedro en un frasco de vidrio. Cubre todo con alcohol de cereal, cierralo bien y dejalo macerar en un lugar oscuro durante diez días. Es clave agitar el envase un poquito cada mañana para que los ingredientes suelten toda su esencia natural.

Una vez cumplido el tiempo, filtra el líquido con un colador de café o una tela fina para eliminar cualquier resto sólido. Mezcla este alcohol aromatizado con un poco de agua destilada, una proporción de siete partes de alcohol por tres de agua suele ser el punto justo. Esto ayuda a que el perfume sea persistente pero equilibrado, sin saturar el ambiente.

perfumes Puedes verter el perfume en un frasco con spray o en un recipiente con varillas difusoras.

Por último, pasa la mezcla a un envase con atomizador y dejala reposar un día más para que las notas de madera y especias se asienten. Al usarlo, aplicalo preferentemente sobre textiles como cortinas o sillones, ya que las fibras naturales ayudan a retener el aroma por mucho más tiempo.