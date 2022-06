Abrió Christopher, el café inclusivo que prioriza darle trabajo a la comunidad LGTBIQ+

Curiosamente Christopher está en la misma calle que Posible. Ambos cafés inclusivos funcionan en Espejo, entre 9 de Julio y España. Christopher está al 142 y Posible unos metros más hace el Oeste, al 188.

Rocco Alnulphi, café Chistopher st (16).jpeg Rocco Arnulphi, creador y propietario de Christopher. Foto: Martín Pravata

Rocco Arnulphi tiene otros emprendimientos del rubro gastronómico pero hace tiempo tenía planeado crear Christopher. "Al ser parte de la comunidad LGTBIQ+ conozco bien la problemática de la discriminación, ya sea por la orientación sexual de una persona, como también por su elección sexual y hasta por su acento", le contó a Diario UNO.

"Todos bienvenidos"

Rocco Alnulphi, café Chistopher st (6).jpeg "Todos bienvenidos" repiten en el local de calle Espejo. Foto: Martín Pravata

"Hay muchos profesionales y gente formada para el trabajo gastronómico y por esa discriminación no le dan trabajo. Bueno, había que crear un ámbito para ellos y aquí está Christopfher. Ojo, no es requisito indispensable ser parte de la comunidad. Tampoco lo es para ingresar y consumir en el local. Por el contrario, quien quiera puede venir. Todos son bienvenidos", agregó.

Respecto de la dificultad que puede representar afrontar este desafío en una sociedad conservadora como muchos entienden que es Mendoza, Rocco respondió que "alguien tenía que dar el primer paso y acá estamos".

Rocco Alnulphi, café Chistopher st (10).jpeg Uno de los trabajadores de Christopher. Foto: Martín Pravata

No obstante ese sello conservador que caracteriza a nuestra provincia hay otra realidad y es el crecimiento de la actividad turística de la comunidad LGTBQI+ por estas tierras. Por algo, en la inauguración de Christopher estuvo la ministra del área, Nora Vicario.

El nombre Christopher está inspirado en la célebre Christopher Street de Nueva York, la avenida mundialmente famosa dentro de la comunidad Pride (por el orgullo LGTBQI+).

Christopher street.jpg El famoso cartel que identifica a Christopher Street en Nueva York.

Arnulphi definió así a Christopher: "Es un lugar ameno, con buena energía y sobre todo con excelentes opciones para desayunar, almorzar, tomar el té y por qué no compartir unos buenos cocktails al atardecer. El objetivo es que quienes lo visiten se sientan a gusto en un espacio distendido, ameno y con buena onda".

Rocco Alnulphi, café Chistopher st (9).jpeg La buena onda está asegurada, dicen en Christopher. Foto: Martín Pravata

"Abrimos nuestras puertas con la ilusión de sumar nuestro granito de arena hacia un mundo de diversidad e inclusión. Dentro de nuestra identidad, la frase Love is Love (el amor es el amor) deja traslucir la necesidad de nuestra sociedad a no hacer etiquetas y/o juzgar a las personas por sus elecciones, gustos o guetos. Acá todos son bienvenidos. Somos todos personas que sentimos, sufrimos, nos alegramos, lloramos y reímos. Debemos aprender a convivir juntos e intentar ser felices. Esto no es un espacio exclusivo para la comunidad Pride. Al contrario, estamos felices de poder dar la bienvenida a quien quiera y entienda que puede pasar un buen rato con nosotros"

Rocco Alnulphi, café Chistopher st (3).jpeg Rocco, feliz en su café. Foto: Martín Pravata

Qué dijo Nora Vicario

“Estamos acompañando la apertura de este nuevo espacio que no sólo genera trabajo inclusivo para la comunidad LGBTIQ+ sino que además acompaña a la propuesta turística que ofrece la provincia de Mendoza. Hemos sumado más vuelos, estamos aumentando la conectividad del destino Mendoza y estos espacios son un gran atractivo para el turismo”, dijo por su parte la ministra Vicario.

Christoppher atiende de lunes a sábados de 8 a 23.

