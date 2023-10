Abogados de víctimas del caso Próvolo anticiparon que apelarán ante la Corte el fallo absolutorio

Y anticipó que tanto los letrados de Xumek como los otros querellantes y la fiscalía apelarán la resolución, en primera instancia ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de ser necesario, irán al máximo tribunal de Justicia de la Nación.

Comunica Xumek.JPG Declaración de Xumek tras el fallo absolutorio.

"¿A las víctimas del Próvolo les creyeron dos veces y ahora no?"

Lecour le explicó a Diario UNO que "aún no leímos los fundamentos del fallo pero claramente estamos sorprendidos y dolidos. Nunca imaginamos la absolución total".

El profesional se explayó: "Los elementos de prueba eran muchísimos sobre todo contra las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y la ex directiva del Próvolo, Graciela Pascual. Por eso no se entiende la absolución".

Las víctimas señalaron a las acusadas como que no hicieron nada para que terminaran con los abusos que sufrían. Incluso una de ellas contó en detalle lo que pasó con Kumiko. Los psicólogos confirmaron que los testimonios fueron creíbles y que los chicos y las chicas no fabulaban. Eso el tribunal no lo tuvo en cuenta Las víctimas señalaron a las acusadas como que no hicieron nada para que terminaran con los abusos que sufrían. Incluso una de ellas contó en detalle lo que pasó con Kumiko. Los psicólogos confirmaron que los testimonios fueron creíbles y que los chicos y las chicas no fabulaban. Eso el tribunal no lo tuvo en cuenta

próvolo-lucas lecour.jpg Lucas Lecour, representante de las víctimas del Próvolo, llega al Polo Judicial. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Lecour comparó: "Hay dos sentencias (en referencia a los juicios que condenaron a los curas Luca Corradi y Horacio Corbacho y a un jardinero del Próvolo) en los que el tribunal les creyó a las víctimas. ¿Ahora no les creyeron?".

El abogado también hizo hincapié en que las tres juezas no tuvieron "perspectiva de discapacidad. No entienden la cultura sorda. A las víctimas, que son personas de pocas palabras o con dificultades para expresarse hay que hablarles con claridad, con sencillez y despacio. Eso no ocurrió con la lectura del fallo, que duró una hora y media y hasta a los abogados nos hizo perdernos por momentos".

Además -reclamó- hablaron de sordomudos y no son sordomudos, sino sordos. Hay una ley provincial y otra nacional al respecto.

Lecour insistió en que "el fallo nos dejó muy tristes. Por supuesto vamos a recurrir en Casación ante la Corte, todos los abogados y la fiscalía. Y de ser necesario lo haremos la Corte nacional".

El letrado destacó asimismo que "ocurrió algo inusual que es que el tribunal ya nos hizo llegar los fundamentos. No difirió la lectura para más adelante. Ahora comenzaremos a estudiarlos para preparar las apelaciones".

