A 9 meses del femicidio de Abigail Carniel, celebrarán su cumpleaños y pintarán un mural

La convocatoria es en la Rotonda de Los Bomberos de Las Heras, en calle Regalado Olguín, al lado del barrio La Bastilla.

abigail carniel.jpg

"No sé dónde la dejaron, me la arrancaron, me la asesinaron, y esos cobardes asesinos no me dicen dónde está mi niña. No aguanto más tanto dolor, estoy destruida", expresó a Diario UNO Verónica, madre de Abigail.

Aseguró que los fiscales ya no la atienden por teléfono, pero la respuesta siempre era la misma, sin novedades ni avances en la causa.

Fuerte pedido

En la publicación para la realización del mural el domingo, indicaron: "Si sabés o viste algo, si oíste un rumor, si tenés una sospecha y lo callás, sos tan cómplice como la Justicia que no la encuentra y como los que hicieron tanto daño. Si no hablás, aunque sea anónimamente, podés considerarte responsable de lo que le pasó a Abi junto con el resto de los que participaron en esto".

"A su mamá, o en la justicia, dejando una nota anónima, un Facebook trucho, una llamada con número desconocido, maneras para hablar y no exponerte tenés, siempre tuviste. Así que, por favor, no compartas la carga con los verdaderos responsables. Si sabés algo hablá. Es el mejor regalo de cumpleaños que podrás darle a Abi".

abigail carniel pegatina.jpg Parte del pedido de Justicia que hace 9 meses hacen los padres de Abigail Carniel.

Justicia

El fiscal de Homicidios Carlos Torres está a cargo de la investigación, pero a pesar de haber pasado 9 meses no hubo avances significativos, sino que la causa parece paralizada.

Hay tres personas imputadas. Uno de ellos es Matías Fido Díaz, investigado como líder narco del barrio Sargento Cabral, de Las Heras, quien habría dado la orden del femicidio. Vicente Tito Chumacero habría estado con Abigail en la noche del 15 de abril, hasta la madrugada del 16, y creen que fue quien la entregó a Martín Chupetín Vázquez, quien se cree que ejecutó el crimen.

abigail carniel Matías Fido Díaz, Martín Chupetín Márquez y Vicente Tito Chumacero.jpg Los tres imputados por el femicidio de Abigail Carniel.

De estos tres sospechosos solo quedó detenido Fido Díaz, ya que la Justicia Federal lo investiga por lavado de dinero, contrabando y narcotráfico.

Los otros dos fueron liberados, aunque siguen implicados en la causa. En el caso de Tito Chumacero aseguró que es inocente y planteó como coartada que esa noche él estuvo en la casa de su patrona, una mujer de 83 años a quien cuidaba, a pesar que algunos testigos indicaron que lo vieron junto a Abigail.

carta chumacero.jpg El escrito que presentó Tito Chumacero para declararse inocente de la causa de Abigail Carniel.

En el caso de Chupetín Márquez, fue el más comprometido debido a que detectaron en una escucha telefónica que tuvo una pelea con su pareja por el femicidio de Abigail ocurrido en Las Heras. En ese diálogo, la mujer le recriminaba el hecho, y su respuesta fue que tuvo que hacerlo por orden de otra persona, quien sería su jefe, Fido Díaz.

Una vez detenido, habló por teléfono con su pareja y dio una excusa muy poco creíble que fue escuchada por los investigadores. Le dijo que él no tenía nada que ver con el femicidio, que solo se lo dijo para molestarla, que era una broma.

La justicia no encontró pruebas suficientes para que quedaran con prisión preventiva, por lo que fueron liberados por la causa de Abigail Carniel.

Los padres de la joven lograron que Marcos Herrero, el supuesto adiestrador de perros para encontrar rastros, pistas o cuerpos de personas fallecidas o desaparecidas, hiciera un rastrillaje en Las Heras, donde se volvieron a hacer excavaciones en el asentamiento Jorge Newvery, pero no hubo resultados.

Sin testigos

A pesar del ofrecimiento de recompensa por la Justicia Nacional y la provincial para quien diera datos certeros para encontrar a Abigail y llegar a los culpables, nadie se anima a declarar.

Los investigadores, y la misma familia de la adolescente aseguran que la gente tiene miedo, debido a que Fido Díaz sería una persona muy poderosa en el barrio Sargento Cabral, y no hay recompensa que alcance para declarar en contra de ellos.

A pesar de esto, Verónica, mamá de Abigail, insiste en que alguien le diga dónde está su hija para poder encontrar su cuerpo y poder despedirla como corresponde, además de saber quiénes la asesinaron.