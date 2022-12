6 trucos para no estar nervioso en un examen

Evitar los malos resultados, más aún en esta difinitoria época del año, es fundamental para el cuidado de la salud mental. Uno de los momentos más estresantes son los previos a la exposición o resolución de una prueba escrita.

TRucos para no estar nervioso en un examen 2.jpg Los exámenes son estresantes. Por eso hay que estar preparado para evitar los nervios.

En esos momentos es muy común que los nervios se adueñen de las mentes de quienes tienen que rendir y les jueguen una mala pasada. Por eso, para mantener alejados al estrés y la ansiedad nada mejor que...

6 trucos para no estar nerviosos en un examen

1-NO ESTUDIAR EL DÍA ANTES. Hay que estudiar todo el tiempo posible antes de un examen y dejar el día anterior a la prueba solamente para repasar y descansar de la mejor manera posible. A esta altura es poco conveniente intentar comprender un concepto nuevo, por lo que el manejo de los tiempos será escencial. Además permitirá llegar al ezamen con la mente fresca, despejada y lista para concentrarse.

2-REALIZAR EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN. Toda situación de estrés y ansiedad puede ser superada si se aprende a controlar la respiración, cosa que permitirá una adecuada relajación. La fórmula es simple y se enseña desde la escuela primaria: inhalar aire por la nariz y expulsarlo (por la misma nariz o por la boca) de manera lenta y controlada. Repetir este ejercicio las veces que sean necesarias.

Trucos para no estar nerviosos en un examen.jpg Hay muchos trucos para evitar el estrés que generan los exámenes.

3-PRACTICAR. Si toca un examen oral o defender ante un tribunal un trabajo es imprescindible simular la situación con una práctica que tenga en cuenta los tiempos y posibles preguntas que puedan surgir en el momento clave.

4-ENTRENAR-HACER EJERCICIO. El deporte colabora en la tarea de controlar los niveles de estrés del cuerpo. Libera tensión muscular y despeja la mente. Dejar de pensar en el examen constantemente o lo que queda por estudiar es una ventaja. Claro está, siempre y cuando no se dejen de ver temas que se tomarán en el examen.

5-ALIMENTACIÓN E INFUSIONES. Evitar cafeína, más todavía si estás en la fecha previa al examen. La mente debe estar alerta como consecuencia del descanso y no por el café o las bebidas energéticas. Hay que dormir al menos 8 horas antes de rendir. Además hay que equilibrar la alimentación todos los días, no solo el día previo al examen. No es bueno comer demasiado y -muchos menos- cosas pesadas. Pero tampoco es buen plan ir al examen con el estómago vacío o sin desayunar.

6-MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA. No pensar nunca que vas a desaprobar antes de ir al examen. Hay que mantener una actitud positiva y visualizar el aprobado. La mente tiene un gran poder y si alguien se empeña en que no sabe o no puede aprobar, al final la mente se bloqueará y así será, por más horas de estudio que se hayan realizado.