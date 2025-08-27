Inicio Sociedad Alimentos
No son tan buenos

5 alimentos que parecen saludables y no lo son: seguro están en tu cocina

Muchos alimentos que consumimos a diario parecen muy sanos y buenos. Expertos explican por qué no todo lo que hay en nuestra cocina es lo que parece

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Seguramente tienes alguno de estos 5 alimentos en la heladera o alacena de tu cocina.

Es muy difícil elegir los alimentos que consumimos y planificar una rutina que incluya nutrientes, productos sanos, naturales y también deje un espacio para el placer.

Estos son 5 de los alimentos mencionados por expertos en nutrición, que pueden estar en tu cocina y no son tan buenos como parecen.

alimentos chatarra
Muchos productos que comemos a diario están llenos de conservantes, edulcorantes y grasas.

5 alimentos de tu cocina que parecen muy saludables y no lo son: según expertos

El biólogo, nutricionista y consultor sanitario, Juan Revenga, enumera aquellos alimentos cotidianos de la cocina y presentes en nuestra dieta diaria que se promocionan como saludables, pero, en realidad, no son tan buenos.

Esto suele ocurrir con los alimentos light o aquellos productos ultraprocesados que tienen menos azúcares o grasas, pero por compensación tienen algún que otro aditivo no tan bueno.

alimentos
Estos 5 alimentos normalmente se venden como saludables o light.

  1. Jugos de fruta artificiales o caseros: consumir jugos de frutas en lugar de la fruta entera, aumenta la ingesta de azúcares libres, calorías y desfavorece la saciedad.
  2. Postres y bebidas light: este tipo de postres lácteos y bebidas azucaradas se venden como light y saludables, pero, hay que tener en cuenta que si bien tienen menos azúcares originales, están endulzados con edulcorantes artificiales ultraprocesados.
  3. Galletas de arroz: las galletas de arroz, de maíz y de agua parecen alimentos livianos y sanos, e incluso se llaman snacks saludables. Lo cierto es que son bastante adictivas, tienen mucho sodio, edulcorantes y calorías.
  4. Sopas deshidratadas o caldos: los caldos y sopas en cubo son un alimento sencillo y práctico que permite preparar recetas saladas sin tener que cocinar previamente un caldo de verduras. Sin embargo, estos alimentos tienen una importante carga de sal o sodio.
  5. Miel y jarabes vegetales: alimentos dulces como la miel y los jarabes vegetales sí son naturales, pero no por eso más saludables. Este tipo de alimento, en exceso, puede ser malo para la salud. La miel tiene más del 80% de azúcar. Aunque no es como el azúcar blanca de mesa, no deja de ser un alimento azucarante intenso.

Cómo puedo reemplazar estos alimentos: opciones más naturales

Más que evitar el consumo, es importante medirlo. Estos alimentos se pueden reemplazar por opciones más naturales y hechas en casa, como caldos de pollo y verdura caseros, o galletas artesanales.

caldo
Cocina tus alimentos de manera más casera y natural.

También puedes preparar postres en la cocina más naturales y consumir las frutas enteras en lugar de preparar jugos. La miel es un alimento rico y bueno, pero no por eso debes excederte. Ten en cuenta que los llamados alimentos light, no son más buenos y sanos que los productos naturales, están repletos de aditivos y edulcorantes industriales.

