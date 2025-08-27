5 alimentos que parecen saludables y no lo son: seguro están en tu cocina

Es muy difícil elegir los alimentos que consumimos y planificar una rutina que incluya nutrientes, productos sanos, naturales y también deje un espacio para el placer.
Estos son 5 de los alimentos mencionados por expertos en nutrición, que pueden estar en tu cocina y no son tan buenos como parecen.
El biólogo, nutricionista y consultor sanitario, Juan Revenga, enumera aquellos alimentos cotidianos de la cocina y presentes en nuestra dieta diaria que se promocionan como saludables, pero, en realidad, no son tan buenos.
Esto suele ocurrir con los alimentos light o aquellos productos ultraprocesados que tienen menos azúcares o grasas, pero por compensación tienen algún que otro aditivo no tan bueno.
Más que evitar el consumo, es importante medirlo. Estos alimentos se pueden reemplazar por opciones más naturales y hechas en casa, como caldos de pollo y verdura caseros, o galletas artesanales.
También puedes preparar postres en la cocina más naturales y consumir las frutas enteras en lugar de preparar jugos. La miel es un alimento rico y bueno, pero no por eso debes excederte. Ten en cuenta que los llamados alimentos light, no son más buenos y sanos que los productos naturales, están repletos de aditivos y edulcorantes industriales.