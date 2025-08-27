5 alimentos que parecen saludables y no lo son: seguro están en tu cocina

Esto suele ocurrir con los alimentos light o aquellos productos ultraprocesados que tienen menos azúcares o grasas, pero por compensación tienen algún que otro aditivo no tan bueno.

Jugos de fruta artificiales o caseros: consumir jugos de frutas en lugar de la fruta entera, aumenta la ingesta de azúcares libres, calorías y desfavorece la saciedad. Postres y bebidas light: este tipo de postres lácteos y bebidas azucaradas se venden como light y saludables, pero, hay que tener en cuenta que si bien tienen menos azúcares originales, están endulzados con edulcorantes artificiales ultraprocesados. Galletas de arroz: las galletas de arroz, de maíz y de agua parecen alimentos livianos y sanos, e incluso se llaman snacks saludables. Lo cierto es que son bastante adictivas, tienen mucho sodio, edulcorantes y calorías. Sopas deshidratadas o caldos: los caldos y sopas en cubo son un alimento sencillo y práctico que permite preparar recetas saladas sin tener que cocinar previamente un caldo de verduras. Sin embargo, estos alimentos tienen una importante carga de sal o sodio. Miel y jarabes vegetales: alimentos dulces como la miel y los jarabes vegetales sí son naturales, pero no por eso más saludables. Este tipo de alimento, en exceso, puede ser malo para la salud. La miel tiene más del 80% de azúcar. Aunque no es como el azúcar blanca de mesa, no deja de ser un alimento azucarante intenso.

Cómo puedo reemplazar estos alimentos: opciones más naturales

Más que evitar el consumo, es importante medirlo. Estos alimentos se pueden reemplazar por opciones más naturales y hechas en casa, como caldos de pollo y verdura caseros, o galletas artesanales.

También puedes preparar postres en la cocina más naturales y consumir las frutas enteras en lugar de preparar jugos. La miel es un alimento rico y bueno, pero no por eso debes excederte. Ten en cuenta que los llamados alimentos light, no son más buenos y sanos que los productos naturales, están repletos de aditivos y edulcorantes industriales.