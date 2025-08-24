El cinamaldehído, un componente activo de la canela, puede combatir bacterias y hongos que causan infecciones en los pies, como el pie de atleta.

Por otro lado, sus propiedades desodorizantes ayudan a eliminar los malos olores en los pies causados por el sudor, siendo una alternativa al talco tradicional.

Canela.jpg La canela puede reemplazar al talco tradicional en tus pies, por nombrar alguna de las tareas

El lavado de pies con canela puede ayudar a eliminar la acumulación de electricidad estática causada en esta parte del cuerpo, y al mismo tiempo, ayuda a mantener la piel seca y suave.

Como si esto fuera poco, el uso de la canela en los pies se relaciona con distintos rituales, simbolizando la atracción de la abundancia, del amor o la protección.

Paso a paso: cómo lavarse los pies con canela para gozar de estos beneficios