El cinamaldehído, un componente activo de la canela, puede combatir bacterias y hongos que causan infecciones en los pies, como el pie de atleta.
Por otro lado, sus propiedades desodorizantes ayudan a eliminar los malos olores en los pies causados por el sudor, siendo una alternativa al talco tradicional.
La canela puede reemplazar al talco tradicional en tus pies, por nombrar alguna de las tareas
El lavado de pies con canela puede ayudar a eliminar la acumulación de electricidad estática causada en esta parte del cuerpo, y al mismo tiempo, ayuda a mantener la piel seca y suave.
Como si esto fuera poco, el uso de la canela en los pies se relaciona con distintos rituales, simbolizando la atracción de la abundancia, del amor o la protección.
Paso a paso: cómo lavarse los pies con canela para gozar de estos beneficios
- Prepara la infusión: coloca unas ramas de canela en una olla con aproximadamente dos litros de agua.
- Hierve la mezcla: lleva la mezcla a ebullición y deja que hierva durante unos minutos.
- Deja enfriar y cuela: retira la olla del fuego y espera a que la infusión alcance una temperatura templada. Luego, cuela el líquido y resérvalo.
- Lava tus pies: lava tus pies como lo harías normalmente, utilizando agua y jabón.
- Aplica la infusión: como enjuague final, vierte la infusión de canela tibia sobre tus pies y el resto de tu cuerpo, desde la cabeza hacia abajo.