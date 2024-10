10 alimentos que NUNCA caducan y que siempre debes tener en tu alacena

¿Qué alimentos no caducan NUNCA?

Arroz

El arroz prácticamente no caduca nunca ya que su porcentaje de humedad es nulo, y de esta forma no crecen en su interior microorganismos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo se cierra su paquete o envase, para que no ingresen gorgojos.