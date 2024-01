Universal TV celebra los 25 años de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales"

"Todo se vuelve cada vez más profundo, y por eso sigo aquí enganchada y locamente enamorada de la experiencia de interpretar a este personaje" afirma emocionada la actriz Mariska Hargitay.

La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales.png Elenco de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales".

La celebración por los 25 años de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales" se realizó en la ciudad de Nueva York. En esta celebración se confirmó que la capitana de Hargitay, Olivia Benson, regresará para la temporada 25 como el personaje con el reinado más largo en la televisión, una defensora empática de los sobrevivientes de agresión sexual y una heroína compleja.

“No puedo creer que hayan pasado 25 años. No puedo imaginar el final del programa, y no puedo imaginarme no emprender este viaje con mi elenco, mi equipo. Tengo mucho que esperar", continúa Hargitay.

El anuncio reunió en una celebración a los actores más emblemáticos que aparecieron desde la primera temporada en 1999 encabezando el desfile por la alfombra azul Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T, Dann Florek, Stephanie March, Tamara Tunie, Peter Scanavino, Octavio Pisano, Kelli Giddish, Ainsley Seiger, Danielle Moné Truitt, Raúl Esparza, Camryn Manheim y muchos más.

La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales.jpg Mariska Hargitay, actriz de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales".

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales"?

Universal TV aún no ha confirmado una fecha de estreno, pero se sabe que será MUY PRONTO.