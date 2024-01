La serie psicológica y misteriosa de Universal + que te atrapará al instante

Universal + Irrational.jpg Serie "The Irrational".

¿De qué trata la serie "The Irrational"?

La serie de Universal + se sumerge en la historia Alec Mercer (Jesse L. Martin), un reputado profesor de psicología con un nutrido conocimiento sobre el comportamiento humano, que dejará a merced del FBI sus habilidades para resolver casos complejos y, al mismo tiempo, ayudar a desbloquear un misterio que es parte de su doloroso pasado.

También vale la pena destacar que la serie "The Irrational" de Universal + está inspirada en la obra "Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions" del reconocido profesor en comportamiento económico y escritor Dan Ariely.

Este drama que estrena Universal + le permitirá al espectador descubrir lo que se esconde detrás del comportamiento humano y cómo la particular e inesperada forma de interpretar los actos humanos de este académico, serán determinantes al momento de resolver casos que comprometen a gobiernos, fuerzas del orden y grandes corporaciones.

Esta nueva serie está escrita por Arika Lisanne Mittman ("La Brea", "Timeless") y protagonizada por Jesse L. Martin ("The Flash", "Law & Order"). Además, cuenta con un reparto estelar integrado por Maahra Hill ("Delilah"), Travina Springer ("Ms.Marvel"), Molly Kunz ("Chicago Fire") y Arash DeMaxi ("Partner Track").