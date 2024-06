Universal+ se prepara para el estreno de uno de los thrillers más esperados del año

Vale la pena mencionar que la nueva serie de Universal + está basada en la novela más vendida del New York Times de Liane Moriarty, "Un revés inesperado".

Universal + Apples Never Fall.jpg Serie "Apples Never Fall".

Universal +: ¿De qué trata la serie "Apples Never Fall"?

"Apples Never Fall se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney. Los ex entrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening) han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para comenzar los que deberían ser los años dorados de sus vidas sin embargo, cuando Joy desaparece, su marido y sus cuatro hijos adultos se ven obligados a replantear su historia familiar".

¿Quiénes protagonizan la nueva serie "Apples Never Fall"?

Esta nueva producción de Universal + cuenta con un elenco de lujo, comenzando por la multipremiada actriz Annette Bening ("Nyad"), Sam Neill "(Jurassic World Dominion"), Alison Brie ("Mad Men"), Jake Lacy ("The White Lotus"), Georgia Flood ("Blacklight"), Conor Merrigan Turner ("Shattered"), Essie Randles ("Speedway"), Jeanine Serralles ("The Woman in the Window") y Dylan Thuraisingham ("Sweet Tooth"), entre muchos otros.

Embed - Apples Never Fall | Official Trailer | Peacock Original

¿Cuándo se estrenará la serie "Apples Never Fall" en Universal +?

Todavía no se ha confirmado una fecha de estreno exacta, pero esta serie de Universal+ llegará a nuestro país en el mes de julio.