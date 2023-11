Universal+ estrena un podcast basado en historias de true crime

Universal+ Basado en una historia real.jpg Serie "Basado en una historia real".

Esta producción no solo se convirtió en un gran éxito en la pantalla, sino que ahora Universal + decidió crear un podcast inspirado en la misma.

Estamos hablando del podcast "Basado en Chismes Reales", el cual se estrenará el próximo miércoles 29 de noviembre y promete hacer vibrar a los fanáticos del true crime. Este proyecto estará protagonizado por la actriz y comediante argentina, Camila Lakshmi ("Granizo"), quien será la encargada de reunir las historias reales más increíbles de Latinoamérica.

Diario UNO pudo acceder a una entrevista exclusiva con la actriz y conductora de este podcast, Camila Lakshmi y le consultamos cómo surgió la posibilidad de formar parte de este proyecto de Universal +.

Camila Lakshmi: "Fue soñado. Me llegó la propuesta de hacer un podcast, no sabía nada. Me preparo y me cuentan que era un proyecto de Universal + inspirado en Basado en una historia real. Contamos chismes reales con los otros conductores, y son historias que vos decis ‘esto no puede estar pasando’, pero es real. Es posta. Es maravilloso".

Camila Lakshmi Universal.jpg Camila Lakshmi, la condutora del podcast.

Diario UNO: ¿Te preparaste de alguna manera en especial para el podcast?

Camila Lakshmi: "Si, yo creo que lo que más preparé fue mi cerebro al decirle 'relajate y divertite'. La idea es estar relajados, divertirnos y ser uno mismo, narrar historias, compartir historias. Mi preparación fue esa: divertirme. Es un gran desafío, es la primera vez que hago un podcast. Me encantó la idea y ojalá tengamos una segunda temporada".

Diario UNO: ¿Qué crees que tiene que tener un podcast para ser atrayente?

Camila Lakshmi: "Creo que tiene que tener buen contenido (en este caso los chismes y las historias), un buen vínculo entre los conductores (porque es una energía que te hace divertir y te acompaña), y tener buena calidad, que con Universal + se logró".

Diario UNO: ¿Te considerás fanática de los true crime?, ¿Consumís este tipo de contenido?

Camila Lakshmi: "Si, me considero fanática. Me considero detective. Me gusta analizar quién fue el asesino, qué le pasó por la cabeza a esa persona. Te da miedo, pero me gusta la adrenalina. En este caso de 'Basado en una historia real', me gusta que sea true crime pero también hay mucha comedia".

Universal Camila Lakshmi.jpeg Camila Lakshmi.

Diario UNO: ¿Pudiste ver la serie?, ¿Hay algún momento que te impactó o que dejó pensando?

Camila Lakshmi: "Si, soy fanática. Me enamoré del plomero (que me juzgue la historia). Me gusta mucho el personaje de Ava, me gustó su matrimonio. Es una pareja muy simpática, quiero que sean mis amigos. Le pasan cosas que no podés creer, es gracioso, es irónico".