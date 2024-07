Embed - Wolf | Official Trailer - BBC

¿De qué trata la serie 'Wolf'?

"Wolf es un thriller de terror que sigue las peripecias de Jack Caffery (Ukweli Roach), un joven inspector atormentado por el secuestro y asesinato de su hermano, en la década de los años 90. Desde entonces, Jack sólo piensa en dar con el paradero del asesino y llevar a cabo su propia venganza. Su objetivo parece estar más cerca cuando encuentra una nueva pista que le conduce al hogar de los Anchor-Ferrers, una adinerada familia que vive en una casa aislada en Monmouthshire, Gales", es la sinopsis oficial de esta serie.

Además, desde Universal + aseguran que 'Wolf' tiene una línea temporal paralela, la tranquila vida de los Anchor-Ferrers se ve alterada por la presencia de un misterioso psicópata que ha decidido atormentarlos con unos macabros juegos mentales. Dos tramas que están destinadas a colisionar en una turbulenta narrativa y cuyo desenlace es incierto.

Universal+ Wolf.jpg Serie 'Wolf' de Universal+.

Esta producción de Universal+ tendrá un total de 6 episodios, los cuales tendrán una duración aproximada de unos 50 minutos. El reparto de Wolf incluye a actores como Ukweli Roach (Blindspot), Juliet Stevenson (Mona Lisa Smile), Owen Teale (Discovery of Witches), Iwan Rheon (Game of Thrones), Sacha Dhawan (The Great).

Lamentablemente Universal + no ha anunciado una fecha exacta para el estreno de Wolf, pero se espera que sea pronto.