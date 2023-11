Un mundo perfecto cumple 30 años y así luce el niño protagonista

¿De qué trata la película "Un mundo perfecto"?

"Ambientada en Texas, en 1963; el delincuente Robert 'Butch' Haynes se escapa de la cárcel de Huntsville y, en su huida, secuestra a un niño de 8 años, perteneciente a una familia de testigos de Jehová. Así, entre aventuras, robos y mutuas confidencias se creará una amistad tan bonita como extraña y, a la vez, muy emocionante, ya que entre los dos se manifiesta una sensación de libertad", es la sinopsis oficial de esta película dirigida por Clint Eastwood.

Un mundo perfecto 2.jpg Película "Un mundo perfecto".

T.J. Lowther comenzó su carrera como actor infantil, apareciendo en Neon City en 1991 a la edad de cinco años. Se hizo conocido en Hollywood por su papel de Philip "Buzz" Perry en la película de Clint Eastwood "Un mundo perfecto".

¿Cómo luce hoy el actor T.J. Lowther?

El joven tiene actualmente 37 años y lamentablemente ya no trabaja frecuentemente en Hollywood. En los años 90 trabajó en éxitos como "Touched by an Angel", "One Christmas", "The Avenging Angel", entre otras.

Luego a comienzos de los 2000 apareció en "Going to the Mat", y en un episodio de la exitosa serie de televisión "Grey's Anatomy". Sin embargo luego Lowther decidió estudiar en la Universidad del Sur de California y abandonó la actuación.