A 65 años de "Houseboat", así luce la actriz que interpretó a Elizabeth Winters

Houseboat.jpg Póster de la película "Houseboat".

¿Cómo luce hoy la actriz que interpretó a Elizabeth Winters?

La actriz que interpretó a la pequeña Elizabeth Winters fue Mimi Gibson, quien actualmente tiene 75 años. Ella trabajó en el mundo del espectáculo entre 1951 y 1968, y luego se retiró.

Comenzó a trabajar en Hollywood cuando tenía tan solo 2 años y eso comenzó a desgastarla físicamente cuando llegó a la adolescencia.

Algunos de sus trabajos más importantes fueron en las películas "I’ll See You in My Dreams" en 1951, en la serie "My Three Sons", y en 1957 fue la hija de John Wayne y Maureen O’Hara en "The Wings of Eagles".

En 1958 protagonizó "Houseboat" y años después Gibson aseguró: "Me encanta recordar 'Houseboat' como un gran momento en mi vida. Fue una película divertida y maravillosa y la amo".

Incluso Gibson aseguró que la actriz Sophia Loren le regaló una cadenita cuando terminó el rodaje de la película. La misma tenía un dije con forma de casa flotante, y del otro lado tenía escrito “Para Mimi de Sophia”. Incluso Cary Grant le dio a cada niño 50 dólares a modo de regalo.

Después llegaron éxitos como "The Children’s Hour", donde trabajó con Audrey Hepburn, "One Hundred and One Dalmatians" donde le prestó su voz a la cachorra Lucky.

Mimi Gibson.jpg Mimi Gibson en la actualidad.

Finalmente, a sus 19 años decidió retirarse de la actuación, ya que le costaba encontrar roles adecuados para su edad. Muchos productores le seguían pidiendo que interpretara a niños, y eso le molestaba. Un año más tarde se casó con Joseph Schoenbaum, pero su relación no duró mucho tiempo.

Gibson también estuvo casada con John Bardet y Carl Rahal. Su último matrimonio fue con Rahal, pero lamentablemente su esposo falleció en 2009.