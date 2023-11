Tras 23 años de "El fin de los días", así se ve hoy Robin Tunney 

El fin de los días 2.jpg Póster de la película "El fin de los días".

¿Cómo luce hoy la actriz Robin Tunney?

Tunney tiene actualmente 51 años y sigue trabajando como actriz. Comenzó a trabajar en el mundo de la actuación cuando era bebé. Cuando cumplió la mayoría de edad se mudó a Los Ángeles y obtuvo papeles en series de los años 90 como "Life Goes On", "Law & Order" y "Class of 96".

En 1995 apareció en "Empire Records", donde encarnó a una adolescente suicida. Luego recibió el rol estrella de una bruja gótica en "The Craft" en 1996. Un año después apareció en "Niagara, Niagara" y eso le permitió ganar el premio de Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Luego, en 1999 apareció en "El fin de los días" con Arnold Schwarzenegger.

Robin Tunney.jpg Robin Tunney y su familia.

En 2000 trabajó en las películas "Supernova" y "Límite vertical". En 2003 trabajó junto a Michael Douglas en "Hasta que la muerte nos separe", y luego llegaron éxitos como "Shadow of Fear" y "Paparazzi".

En 2005 interpretó al personaje de Veronica Donovan durante la primera temporada de la serie "Prison Break" y el primer episodio de la segunda. Luego le llegó la oportunidad de protagonizar la serie "El Mentalista" con Simon Baker.

En cuanto a su vida privada, en 2012 se comprometió con el diseñador de interiores, Nicky Marmet con el que tiene dos hijos: Oscar y Colette.