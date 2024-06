Tras 14 años del estreno de Starstruck, así se ve hoy el actor que hizo de Christopher Wilde

Embed - Sterling Knight "StarStruck" - Official Music Video From The DCOM "StarStruck"

La película "Starstruck: mi novio es una superestrella" contó con el protagónico de Danielle Campbell y de Sterling Knight quien ya había trabajado con Disney en la serie "Sunny, entre estrellas", donde compartió pantalla con la actriz y cantante Demi Lovato.

¿Cómo se ve hoy el actor Sterling Knight?

Sterling Knight tiene actualmente 35 años y sigue trabajando como actor. Sin embargo, siempre ha estado relacionado con el mundo de la música.

Knight también participó en numerosas series como "Hannah Montana", "Grey's Anatomy" y "The Closer". También trabajó con Zac Efron y Matthew Perry en la película "17 Again".

Sin embargo, tras su paso por Disney, Sterling pasó del anonimato a darse a conocer frente a millones de personas, e incluso fue nominado a un Teen Choice Award.

Sterling Knight 2.jpg Sterling Knight en la actualidad.

Otro de sus proyectos más importantes fue la película "Elle: A Modern Cinderella Tale", donde interpretó a una estrella pop. Entre sus últimos trabajos destacan "The Man From Earth", "Different Flowers", "It Snows All The Time", entre otras producciones de mediano éxito.