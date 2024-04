A 14 años de 'Startruck: mi novio es una superestrella', así se ve hoy Danielle Campbell

Disney Starstruck.jpg Danielle Campbell y Sterling Knight, protagonistas de la película "Starstruck: mi novio es una superestrella".

¿Cómo luce hoy la actriz Danielle Campbell, protagonista de "Starstruck: mi novio es una superestrella"?

Danielle Campbell comenzó a trabajar cuando tenía 10 años. En aquel entonces la joven fue descubierta en una peluquería y comenzó a dar sus primeros pasos como modelo y lego como actriz.

Su primer trabajo fue en una publicidad de Build-A-Bear, y luego interpretó el personaje de Darla en la película "The Poker House". Su próximo trabajo fue en la serie de Disney Channel "Zeke and Luther", pero su salto a la fama fue con la película "Starstruck: mi novio es una superestrella".

Luego protagonizó la película "Prom", lanzada el 29 de abril de 2011, coprotagonizado por Nicholas Braun, Nolan Sotillo, y Aimee Teegarden.

Disney Danielle Campbell.jpg Danielle Campbell en la actualidad.

En 2013, Danielle Campbell fue elegida para protagonizar la serie de televisión "The Originals", donde interpretó a la poderosa bruja de dieciséis años llamada Davina. En 2018, Campbell tuvo un papel recurrente en la segunda temporada de la serie de "Freeform: Famous in Love". En junio de 2018 fue elegida para protagonizar la serie de CBS "All Access Tell Me a Story".

Campbell tiene actualmente 29 años y uno de sus últimos trabajos fue en la película "Ambulance", la cual estrenó en 2022.