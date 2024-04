Con 45 años, así se ve hoy el actor Shane West de 'Un amor para recordar'

Embed - A Walk to Remember (2002) Official Trailer #1 - Mandy Moore Movie HD

¿Cómo luce hoy el actor Shane West?

Shane West tenía 23 años cuando protagonizó la película "Un amor para recordar", y gracias a esta producción su carrera en Hollywood despegó. Incluso formó una gran amistad con Mandy Moore, lo que lo llevó al actor a protagonizar el videoclip "Cry", donde incluso también se muestra el póster de la película que protagonizaron juntos.

Luego West apareció en "The League of Extraordinary Gentlemen", y apareció en varios episodios de la serie dramática "E.R Emergencias" como el Dr. Ray Barnett. En 2007 apareció en la serie "Supreme Courtships".

►TE PUEDE INTERESAR: Tras 26 años de 'Juego de Gemelas', así se ve hoy la nana Chessy

Shane West.jpg Shane West en la actualidad.

También fue el protagonista de la película independiente "What We Do Is Secret", donde interpretó a Darby Crash, un miembro de la banda punk The Germs en los años 1970. También hizo un cameo en la serie Buffy the Vampire Slayer como uno de los integrantes del equipo de natación del Instituto Sunnydale.

En 2010, West protagonizó la nueva versión de "La Femme Nikita", "Nikita". Uno de sus últimos trabajos fue "La Usurpadora: The Musical", una película donde interpretó a Chad.