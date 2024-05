Con 66 años, así se ve hoy Jessie de 'Mad Max: el guerrero de la carretera', a 45 años de su estreno

Embed - Jessie and Mad Max House Life - Joanne Samuel - Mad Max (1979) - 4K HD Scene

¿De qué trata 'Mad Max: el guerrero de la carretera'?

"Un policía de carreteras vive entre el trabajo y una tranquila vida familiar, con su esposa y su bebé. Hasta que una pandilla de motorizados asesina a su familia. Desde ese momento, el policía vivirá para la venganza", es la sinopsis de la primera de las películas de la exitosa saga de George Miller.

¿Cómo se ve hoy la actriz Joanne Samuel?

Joanne es una actriz australiana que saltó a la fama gracias a su participación en 'Mad Max: el guerrero de la carretera'. Previamente había realizado algunas participaciones secundarias en serie como 'Matlock Police' y 'Homicide'.

También apareció en otras producciones como las series 'Class of '74', 'The Sullivans' y 'The Young Doctors', pero las mismas no tuvieron mucho éxito.

Tras su paso por 'Mad Max', Samuel regresó a la televisión en el papel habitual de Kelly Morgan-Young en 'Skyways'. Tras varios años alejada de las pantallas, regresó al cine en 2017 en la película de ficción 'My Pet Dinousar'. Lamentablemente ese fue el último trabajo registrado de Joanne Samuel, y desde aquel entonces que no se la ha visto protagonizar ningún otro éxito.

