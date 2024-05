A sus 68 años, así se ve hoy el actor Eric Roberts, protagonista de 'El rey de los gitanos' y hermano de Julia Roberts

Embed - King Of The Gypsies Trailer 1978

¿Cómo se ve hoy el actor Eric Roberts?

Roberts saltó a la fama en los años 80 gracias a la película 'Runaway Train', la cual se estrenó en 1985 y con la cual obtuvo una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de reparto.

Luego protagonizó otros éxitos como 'El rey de los gitanos', 'Star 80', 'Raggedy Man', 'The Coca-Cola Kid', entre muchas más.

En 1996 personificó a 'El Amo' en la película "Doctor Who: la película", y en el año 2000 apareció en la película 'Race Against Time'. Además incursionó en el mundo del doblaje cuando hizo de Dark Danny en la serie de Nickelodeon 'Danny Phantom'.

Eric Roberts también ha aparecido en varios videos musicales como 'Mr. Brightside' de la banda The Killers, o en 'We belong together' de Mariah Carey.

Roberts formó parte del reparto de 'Héroes' como Thompson, un asociado de Noah Bennet. También actuó en la secuela de 'Batman Begins', 'The Dark Knight', como Sal Maroni, un jefe del crimen organizado.

Eric Roberts 2.jpg Eric Roberts en la actualidad.

En cuanto a su vida personal, además de ser el hermano mayor de la actriz Julia Roberts, Eric es el padre de la atriz Emma Roberts, a quien tuvo con Kelly Cunningham.