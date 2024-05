A sus 79 años, así se ve hoy Michelle Phillips la cantante y actriz de Dillinger

Embed - The Mamas & The Papas - California Dreamin'

¿De qué trata la película Dillinger?

John Dillinger comete una serie de crímenes durante 13 meses antes de su brutal muerte a manos del agente Melvin Purvis, es la sinopsis de esta película que contó con la dirección de John Milius.

¿Cómo se ve hoy la actriz y cantante Michelle Phillips?

Phillips tiene actualmente 79 años y su mejor época en el cine fue en los años 70, donde también protagonizó éxitos como 'Valentino' de Ken Russell (1977), interpretando a Natacha Rambova y el thriller 'Bloodline' (1979). Durante esa época lanzó su único álbum en solitario, 'Victim of Romance', en 1977.

Luego, se convirtió en un miembro principal del reparto de la serie 'Knots Landing' de 1987 a 1993, interpretando a Anne Matheson, la madre de Paige Matheson (interpretada por Nicollette Sheridan).

También tuvo papeles secundarios en la comedia 'Let It Ride' (1989) y el thriller psicológico 'Scissors' (1991). Muchos la recuerdan por trabajar en 'Jane White is Sick and Twisted' (2002) y 'Kids in America' (2005) y tuvo papeles invitados recurrentes en la serie de televisión 'That's Life' (2001–2002) y '7th Heaven' (2001-2004).

Michelle Phillips 2.jpg Michelle Phillips en la actualidad.

A comienzos de los años 2000, Michelle Phillips se volvió mediática por criticar la administración Bush, y también abogó por la legalización del cannabis recreativo.